Кіллери під час затримання почали чинити опір, тому українські правоохоронці ліквідували їх

Служба безпеки України під час проведення спецоперації ліквідувала агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ вбили полковника СБУ Івана Воронича. Про це СБУ повідомила у неділю, 13 липня.



Відомо, що спецоперацією з пошуку вбивць особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. За його словами, російські кілери під час затримання почали чинити опір, тому українські правоохоронці ліквідували їх.

«Агентурно-бойова група ФСБ Росії була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані», – наголосив Малюк.

За даними слідчих, вбивство Воронича здійснили чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за полковником, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом росіянин передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником. Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, вбивці намагалися заховатися, але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині та ліквідували.

The New York Times писала, що Воронич командував групою, яка ліквідувала проросійського бойовика «ДНР» Арсенія «Моторолу» Павлова у 2016 році. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який, зокрема, відповідав за прорив російської армії під час наступу на Курську область Росії у 2024 році.

Нагадаємо, що вбили полковника у четвер, 10 липня, в Голосіївському районі Києва. У Воронича впритул вистрілили 5 разів.