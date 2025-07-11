Воронич керував «П'ятим управлінням», яке у 2016 році ліквідувало «Моторолу»

Полковник СБУ Іван Воронич, якого застрелили у Києві 10 липня, командував підрозділом, який здійнював наступ на Курську область Росії, а також керував групою, відповідальною за ліквідацію проросійського бойовика Арсенія «Моторолу» Павлова. Про це повідомила 10 липня газета The New York Times.

Видання з посиланням на двох українських чиновників повідомило, що вбитим службовцем був полковник Іван Воронич, який був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ. NYT зазначило, що Воронич працював у Службі безпеки протягом «десятиліть».

Колишній голова СБУ Іван Баканов розповів, що Іван Воронич брав активну участь у протидії російській агресії ще з 2014 року.

«Якщо мотивом є вбивство на ґрунті побуту, це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, що є зовсім іншою і вимагатиме комплексу негайних заходів від СБУ», – сказав ексочільник СБУ.

Другий співрозмовник NYT, який назвався колегою Івана Воронича та спілкувався на умовах анонімності, розповів, що полковник певний час командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як «П'яте управління». Підрозділ отримував технічну підтримку від американського ЦРУ, і зокрема був відповідальний за ліквідацію командира бойовиків невизнаної «ДНР» Арсенія Павлова, відомого як «Моторола». Нагадаємо, «Моторолу» ліквідували в тимчасово окупованому Донецьку 16 жовтня 2016 року.

Арсеній «Моторола» Павлов

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Іван Воронич долучився до елітного підрозділу ЦСО «Альфа», який відповідає за дії у «сірій зоні» фронту. Зокрема, «Альфа» відіграв ключову роль у наступі Сил оборони на Курську область Росії влітку 2024 року.

Нагадаємо, 10 липня у пресслужбі СБУ повідомили про те, що в Голосіївському районі Києва застрелили полковника Служби безпеки. Хоч правоохоронці не вказали імені загиблого, колишній розвідник Іван Червінський повідомив, що в Києві п’ятьма пострілами вбили офіцера Івана Воронича. За фактом вбивства відкрили кримінальну справу, стрільця розшукують.