Стрілянина сталася у Голосіївському районі Києва

У четвер, 10 липня, в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України. Про це hromadske повідомили у пресслужбі СБУ.

У поліції Києва зранку в четвер написали на сторінці у фейсбуці, що правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі.

«Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевих телеграм-каналів, стрілянина пролунала на вул. Михайла Максимовича, 7. Постріли нібито було здійснено із пістолета з глушником. Потім стрілець сів у позашляховик і втік.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника СБУ в Києві.

«Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)», – розповіли в СБУ.

У пресслужбі СБУ не уточнили ім’я загиблого, але за словами колишнього розвідника Романа Червінського вбитий – полковник Іван Воронич.

«Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу», – написав він.

Нагадаємо, 16 червня працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику, які допомагали скоїти замах на заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.