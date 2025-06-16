Нападники на Сергія Дуброва отримували інформацію від правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику, які допомагали скоїти замах на заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Так, правоохоронець продав інформацію про посадовця людям, які хотіли його вбити, повідомили у пресслужбі ДБР у понеділок, 16 червня.

Хоч у пресслужбі ДБР не уточнюють імені заступника міністра, йдеться про напад на посадовця, що відбувся у січні 2025 року. Тоді правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися вбити першого заступника Міністра охорони здоров’я 46-річного Сергія Дуброва – лікаря-анестезіолога, який не зміг запобігти смерті постраждалої подруги нападників у жовтні 2024 року.

Сергій Дубров

Тоді правоохоронці затримали двох чоловіків, які кілька місяців стежили за Дубровим та практикувалися стріляти в тирі для його вбивства. СБУ затримала чоловіків, коли ті передавали гроші за незареєстрований пістолет для вбивства посадовця.

ДБР з’ясувало, що інформацію про Сергія Дуброва зловмисники отримали від мешканця Києва, який продавав їм дані із закритих баз. Чоловіку передавав дані знайомий правоохоронець, який мав доступ до закритої інформації.

Правоохоронцю та цивільному повідомили про підозру за ч. 1 ст. 361-2 ККУ (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом). Їм загрожує до двох років позбавлення волі. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зазначимо, Сергій Дубров – лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України. Має 198 наукових праць, в тому числі 7 підручників, навчальних посібників і монографій, 12 деклараційних патентів України на винахід.

Кабмін призначив Дуброва на посаду першого заступника голови МОЗ у березні 2023 року. До цього він був завідувачем кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця.