36-річний киянин та ще 6 його спільників організували наркобізнес на Київщині

Підозрюваний у підготовці вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва організував лабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури у вівторок, 21 січня.

Слідчі встановили, що 36-річний киянин організував наркобізнес у нежитловому приміщенні на території Київської області. До цього він залучив ще шістьох знайомих. У нарколабораторії виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць.

Організатор отримував замовлення на наркотики через Telegram-канал та телефоном, а співучасники допомагали їх збувати. Покупці розраховувались за товар готівкою та криптовалютою.

«Орієнтований дохід від збуту за цінами “чорного” ринку становить близько 5 млн грн щомісячно», – кажуть правоохоронці.



Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 120 г амфетаміну, 140 г альфа-PVP, канабіс, кетамін і лабораторне устаткування. Усім затриманим повідомили про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України. До суду скерували клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника Міністра охорони здоров’я 46-річного Сергія Дуброва. 36-річного чоловіка та 29-річну жінку затримали, коли вони намагалися купити пістолет для ліквідації посадовця. Підозрювані начебто хотіли помститися медику за смерть подруги.

Доповнено о 13:26. 21 січня Голосіївський райсуд міста Києва на 60 днів відправив під варту без права на внесення застави підозрюваного у справі щодо замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва Ігоря Венделовського. Підозрюваний заперечує, що погрожував Дуброву і готував замах на урядовця, повідомило «Суспільне».