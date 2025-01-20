Кабмін призначив Дуброва на посаду першого заступника голови МОЗ у березні 2023 року

Служба безпеки України та Нацполіція запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я 46-річного Сергія Дуброва. Про це СБУ повідомила у понеділок, 20 січня.

Співробітники СБУ затримали двох спільників, коли вони намагалися купити пістолет для ліквідації посадовця.



Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини – 36-річний чоловік та 29-річна жінка. За версією слідчих, вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування. Щоб ліквідувати Дуброва із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби.

Фото СБУ, пістолет, яким хотіли вбити заступника міністра охорони здоров’я

«Згодом зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції», – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за умисне вбивство, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Доповнено о 10:49. Київська міська прокуратура повідомила, що підозрювані хотіли помститися таким чином за смерть подруги. Відомо, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень від травм після ДТП померла жінка. Тоді в медзакладі чергував Дубров.

«Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити», – зазначають у повідомленні.

Також прокурори зазначили, що у фігурантів вдома вилучили зброю, набої, предмет, схожий на гранату, а також психотропні речовини.

Що відомо про Сергія Дуброва

Сергій Дубров – лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України. Має 198 наукових праць, в тому числі 7 підручників, навчальних посібників і монографій, 12 деклараційних патентів України на винахід.

Кабмін призначив Дуброва на посаду першого заступника голови МОЗ у березні 2023 року. До цього він був завідувачем кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця.

Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що поліцейські затримали чотирьох зловмисників, які намагалися вбити мешканку Рівненського району на замовлення місцевого бізнесмена. Про