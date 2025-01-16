Вʼячеславу Зінченку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення

Обвинувачений у вбивстві львівської мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Вʼячеслав Зінченко витратив на підготовку та реалізацію злочину майже 20 тис. грн. Ці гроші він взяв зі свого криптогаманця, однак їх походження не відоме. Про це в інтерв’ю «Українським новинам» розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

«У нього був криптогаманець. Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тис. грн», – повідомив глава Нацполіції.

Він додав, що підозрюваний добре підготувався, був обізнаний, читав багато літератури і розумів методи конспірації. Зокрема, за його словами, Вʼячеслав Зінченко читав книги ФСБ, матеріали про те, як не залишати сліди злочину, методички про роботу правоохоронців із розкриття та як обійти переслідування.

«Але час не стоїть на місці, зʼявляються нові технології і ми рухаємося в ногу з часом, нові підходи. У нас дуже гарно спрацювали оперативники, слідчі та кримінальні аналітики. Ми покроково спрацювали. Оперативні служби і кримінальний аналіз дали цей результат. Вирахували його манеру ходи, з’ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання. Технології дозволили все відслідкувати», – розповів Іван Вигівський.

Він стверджує, що обвинувачений, найімовірніше, сам готувався до вчинення злочину. При цьому, поліція не виключає, що до цього можуть бути причетні росіяни. Крім цього, у 2022 році Вʼячеслав Зінченко приєднався до певної групи у Telegram із пропагандою культу насильства і жорстокості, а у 2024 році він став учасником іншої групи у Telegram, яка пов'язана з расистською та нацистською організацією. Він також додав, що попри інформацію у ЗМІ, зброю, з якої вбили Ірину Фаріон, так і не знайшли, однак оперативники відслідкували, де її купили.

«Під впливом тієї інформації, яка публікувалася в тих групах, в нього зʼявилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою. В звʼязку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація, що до цього причетні спецслужби РФ, тому що мали місце певні переписки обвинуваченого, але мотив такий», – повідомив Іван Вигівський.

Саме тому дії Вʼячеслава Зінченка перекваліфікували за п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. За вчинене Вʼячеславу Зінченку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення. Крім цього, донька Ірини Фаріон Софія Особа подала цивільний позов на 15 млн грн компенсації. Вона заявила, що ці гроші перерахують на підтримку «Легіону Свобода», де воював та загинув її чоловік Василь Особа.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня біля її будинку у Львові на вул. Масарика, 3. 25 липня поліція затримала в Дніпрі підозрюваного В’ячеслава Зінченка. З того часу він перебуває під вартою в СІЗО у Львові без права внесення застави.