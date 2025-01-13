В’ячеслав Зінченко у Шевченківському райсуді Львова під час засідання 13 січня

Шевченківський суд Львова у понеділок, 13 січня, задовольнив клопотання захисників 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють в умисному вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, та надав йому додаткову охорону. Також під час засідання донька Ірини Фаріон подала цивільний позов про відшкодування 15 млн грн моральної шкоди. За словами Софії Особи, всі гроші вона скерує на підтримку «Легіону Свобода», де воював та загинув її чоловік Василь Особа.

«У мене є купа матеріалів, отриманих з джерел масової інформації, в яких йде спілкування з прихильними мого підзахисного та потерпілої сторони. В цих коментарях є конкретні погрози прямого вбивства підзахисного. Зокрема, користувач під ніком Ігор "Кмето" пише: Я його зустріну на виході з суду. Снайпер". І такого дуже багато. Прошу суд забезпечити додаткові заходи охорони під час доставки й відвозу мого підзахисного. Охорона добре справляється із захистом підзахисного від мене, але коли вигружають Зінченка з машини й повертають назад, то він зовсім відкритий в просторі», – сказав адвокат Юрій Немировський.

Суд задовольнив прохання захисту підозрюваного. Крім цього, судді прийняли до розгляду позовну вимогу Софії Особи, яка вимагає моральної компенсації.

«Гроші, які нам мають виплатити, не повернуть маму. Не повернуть Україні надпотужного діяча сучасності Ірину Фаріон. Всі гроші, які ми отримаємо, передамо на потреби сил безпеки України. Зокрема, на підтримку підрозділу, де служив мій чоловік Василь Особа. Я особисто тих грошей мати не хочу. Ми все робимо заради перемоги. Обвинувачений Зінченко понесе максимальну міру покарання й сяде довічно», – заявила Софія Особа.

Донька вбитої Ірини Фаріон Софія Особа. Фото ZAXID.NET

На засідання також прийшла мама підозрюваного Олена Зінченко. Вона переконана, що її син вийде на волю, а справа проти нього повністю сфальсифікована.

«Він невинний. Не може бути рішення суду не на його користь. Я впевнена тільки у правильному рішенні. Суд повністю виправдає його. Моє бажання і бажання мільйонів українців, які підтримують мого сина, обов'язково здійсниться. А сьогодні старий новий рік, а тому саме час загадувати бажання», – сказала Олена Зінченко.

Матір В’ячеслава Зінченка та його прихильники на засіданні суду. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що батько В’ячеслава Зінченка Федір є військовослужбовцем. За словами підозрюваного, наразі він перебуває на фронті.

Додамо, що під час засідання 3 січня 2025 року Софія Особа розповіла, що вона та її діти отримують погрози в соцмережах. За словами Софії Особи, такі повідомлення вона почала отримувати після відкриття вулиці Ірини Фаріон 1 січня. Шевченківський райсуд призначив їй особисту охорону. Також під час засідання Зінченко заявляв, що шість разів оголошував голодування, але всі ці спроби були «формальними».

Нагадаємо, що 60-річну Ірину Фаріон вбили пострілом в голову 19 липня 2024 року, коли вона вийшла зі свого дому на вулиці Масарика, 3 у Львові. Поліція 21 листопада опублікувала фото ймовірного вбивці, а вже 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який заочно навчався в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ та грав у місцевій футбольній команді. Правоохоронці допитали понад 900 свідків та перевірили 80 схожих за зовнішністю людей. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Зінченко ретельно готувався до вбивства й заховав пістолет.

Галицький районний суд 26 липня відправив Зінченка у СІЗО без можливості сплатити заставу. Перед початком засідання підозрюваний не заперечував причетності до вбивства й на запитання доньки Ірини Фаріон Софії Особи, чому він вбив її матір, відповідав: «Час покаже». Проте після спілкування з захисником Ігорем Сулимою почав повністю заперечувати провину.

На засідання 13 листопада, коли Зінченку вчергове продовжили запобіжний захід, до суду прийшли приблизно п'ять жінок, які назвали себе «групою підтримки» підозрюваного. Вони скандували «Свободу В’ячеславу Зінченку» й називали прихильників Фаріон «нацистами».

Наприкінці 2024 року, 26 грудня, Львівська обласна прокуратура повідомила, що підозру Зінченку перекваліфікували з умисного вбивства на вбивство через виконання потерпілою громадянського обов’язку. На думку слідчих, Зінченко вважає, що Фаріон займалася «національною дискримінацією громадян України, які спілкуються російською мовою». Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.