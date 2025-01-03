Нові погрози Софії Особі та її дітям почали надходити після відкриття вулиці Ірини Фаріон у Львові

Шевченківський районний суд Львова призначив доньці вбитої мовознавці Ірини Фаріон Софії Особі та її малолітнім дітям особисту охорону. Адвокатка Софії Особи скаржилась, що її підзахисна отримує в соцмережах.

У пʼятницю, 3 січня, Шевченків районний суд Львова розглядав продовження міри запобіжного заходу для Вʼячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Крім цього, суд проводив підготовче засідання, оскільки прокуратура скерувала матеріали справи до суду. В межах судового розгляду адвокатка Софії Особи Наталія Романик заявила, що вона неодноразово отримувала погрози, зокрема в коментарях у Facebook та Instagram. Софія Особа зазначила, що погрози вбивством стосувалися і її сина й доньки. Тому адвокатка клопотала суд призначити сімʼї особисту охорону.

«Одна пані пише: ця теж хоче кулю. І, найстрашніше те, що цей допис під фотографією пані Софії набрав понад 5 тисяч вподобайок. Уявіть собі, яка є величезна кількість нездорових людей. Це не може бути здоровою реакцією», – розповіла Наталія Романик.

Адвокат Вʼячеслава Зінченка і сам обвинувачений проти цього клопотання не заперечили, але зауважили, що Софія Особа могла б окремо звернутися в поліцію через погрози, а не клопотати суд.

Крім цього, раніше поліція вже забезпечувала охорону доньці Ірини Фаріон, однак термін дії цього клопотання завершився. Тому 3 січня Шевченківський районний суд ухвалив призначити Софії Особі та її дітям охорону терміном на 2 місяці. Виконання ухвали доручили ГУ Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня біля її будинку у Львові на вул. Масарика, 3. 25 липня поліція затримала в Дніпрі підозрюваного В’ячеслава Зінченка. З того часу він перебуває під вартою в СІЗО у Львові без права внесення застави.

У грудні поліція передала справу до суду та перекваліфікувала справу на умисне вбивство через виконання громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості. За вчинене Вʼячеславу Зінченку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.