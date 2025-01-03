В’ячеслав Зінченко перебуває під вартою з 25 липня

У п’ятницю, 3 січня, Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в умисному вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 4 березня включно. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що розслідування вбивства відомої мовознавиці і політикині завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду. В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство людини у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня біля її будинку у Львові на вул. Масарика, 3. Поліція 25 липня затримала в Дніпрі підозрюваного В’ячеслава Зінченка. З того часу він перебуває під вартою в СІЗО у Львові.