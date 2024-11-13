Жінки надрукували футболки з портретами В'ячеслава Зінченка

У середу, 13 листопада, Галицький районний суд продовжив підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, 18-річному В'ячеславу Зінченку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості сплатити заставу. На засідання приїхала матір Зінченка Олена та кілька жінок, які назвались «групою підтримки» підозрюваного. «Суспільне» повідомляє, що перед початком засідання вони скандували «Свободу В'ячеславу Зінченку».

Кілька жінок, які прийшли підтримати підозрюваного, одягнули футболки з написами «За В'ячеслава Зінченка», «Зінченко – невинний» та говорили, що приїхали з різних міст. Жінки називали прихильників Ірини Фаріон «агресивною сектою», «нацистами» й такими, що розділяють суспільство. Крім цього, вони звинувачували їх у проплаченості.

«В моєму місті немає мовного скандалу. Я балакаю у своєму місті російською мовою, бо моє місто було російськомовним дуже давно», – заявляла у спілкуванні з журналістами одна з прихильниць Зінченка.

Водночас десятки людей, які прийшли вимагати покарання для підозрюваного, скандували його групі підтримки «ганьба».

В'ячеслав Зінченко заявляв, що він не вбивав Ірину Фаріон. Однак прокурори розповіли, що під час досудового розслідування зібрали нові докази, які доводять провину підозрюваного. Зокрема, згідно з висновком портретознавчої експертизи, саме Зінченко зображений на фото, яке зробили сусіди вбитої. Крім цього, слідчі провели одорологічну експертизу, яка підтверджує, що запаховий слід з лавки біля будинку Фаріон на 96,6% належить Зінченку.

Зазначимо, що досудове розслідування у справі вбивства Ірини Фаріон продовжили до 26 січня 2025 року. До кінця листопада 2024 року слідство запланувало провести 57 експертиз.

Нагадаємо, що 60-річну науковицю та політикиню Ірину Фаріон 19 липня вбили пострілом у голову біля її будинку у Львові на Масарика, 3. Поліцейські 21 липня опублікували фото підозрюваного й 25 липня затримали в Дніпрі В'ячеслава Зінченка. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під час пошуків поліцейські перевірили приблизно 100 га лісу та опитали 900 свідків.

Галицький райсуд 26 липня відправив Зінченка в СІЗО. Перед початком засідання Зінченко говорив з донькою Фаріон Софією Семчишин. На запитання, чому він вбив її матір, хлопець відповідав: «Час покаже». Однак після спілкування з адвокатом Ігор Сулимою, який не одразу з'явився на засідання, Зінченко повністю заперечив провину.