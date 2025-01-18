Вважаючи, що жінка померла, зловмисники залишили її на зупинці

Поліцейські затримали чотирьох зловмисників, які намагалися вбити мешканку Рівненського району на замовлення місцевого бізнесмена. Про це Нацполіція повідомила у суботу, 18 січня.

Як встановили поліцейські під час розслідування, на Рівненщині місцевий бізнесмен доручив своєму знайомому організувати вбивство, щоб помститися жінці за образу його родички. Для цього злочину він залучив ще двох людей.

Зловмисники для конспірації змінили номерні знаки на автомобілі Volvo V50 та приїхали до підприємства, де працювала потерпіла. Коли жінка вийшла з будівлі та відкрила двері свого автомобіля, один із нападників вдарив її молотком по голові й заштовхав у салон. Там він завдав їй ще щонайменше 6 ударів. Вважаючи, що жінка померла, зловмисники залишили її на зупинці.

Через пів години потерпілу знайшов перехожий, який викликав поліцію та медиків. Вона 18 днів перебувала в комі, перенесла кілька операцій і станом на 18 січня перебувала під наглядом лікарів.

Після злочину нападники намагалися вимити сліди крові в автомобілі й переоформити його на третю особу, проте поліцейські затримали їх.

«Поліцейські провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування підозрюваних. У ході слідчих дій були знайдені й вилучені речові докази та знаряддя злочину», – додають у повідомленні.

За фактом викрадення та замаху на вбивство слідчі повідомили чотирьом мешканцям Рівненської області про підозру. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у селі Нижнє Синьовидне на Львівщині за вбивство місцевого мешканця затримали 66-річного мешканця Стрийського району. Він встромив ножа у груди своєму знайомому, з яким напередодні вживав алкоголь.