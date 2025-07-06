Правоохоронцю за вбивство колеги загрожує 15 років ув'язнення

У Запоріжжі судитимуть правоохоронця, який застрелив свого колегу. Чоловік намагався видати злочин за самогубство. Наразі ДБР завершило розслідування та передало до суду обвинувальний акт. Про це у суботу, 5 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановили слідчі, вбивця та жертва переїхали до Запоріжжя з Пологівського району через російське повномасштабне вторгнення. У Запоріжжі вони разом працювали в одному з правоохоронних органів, а також спільно орендували квартиру.

16 лютого 2025 року, з’ясували слідчі, між колегами стався конфлікт й один з правоохоронців застрелив колегу з табельної вогнепальної зброї. Як зазначають ДБР, злочинець спочатку намагався приховати злочин, а потім вирішив видати подію за самогубство.

«Він взяв телефон загиблого, переміщувався містом, створюючи враження, що колега поїхав з дому. Повернувшись, ретельно прибрав квартиру та знищив сліди, використовуючи навички, здобуті під час служби. Тіло намагався приховати, загорнувши у килим, але згодом змінив план і вирішив інсценувати самогубство», – йдеться у повідомленні.

Співробітники ДБР зібрали докази, здійснили низку експертиз та слідчих експериментів, а також допитали підозрюваного за допомогою поліграфа. Під час цих заходів повністю спростували версію правоохоронця. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі, його вже звільнили з правоохоронного органу.

Нагадаємо, 1 липня ДБР повідомило про викриття у Запоріжжі правоохоронця та адвокатки, які привласнювали квартири померлих людей.