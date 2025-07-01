Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили у Запоріжжі правоохоронця та адвокатку, які організували шахрайську схему з привласнення квартир. Про це у вівторок, 1 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як зазначає ДБР, після смерті власників квартир, які не мали спадкоємців, нерухомість мала автоматично переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Однак правоохоронець та адвокатка організували шахрайську схему, за якою привласнювали майно.

Співробітник правоохоронного органу завдяки службовим зв’язкам отримував інформацію про смерть одиноких людей. Своєю чергою адвокатка забезпечувала «юридичне оформлення» оборудок у судах.

«Вже після смерті власника зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання померлої особи. Потім підробляли документи, що нібито підтверджували ці борги та зверталися до суду з вимогою стягнення цих боргів у вигляді передання квартири. Зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще у 2012 році», – йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що після такої «легалізації» права власності шахраї виставляли нерухомість на продаж. Встановлено, що таким чином затримані здійснили щонайменше п’ять оборудок з квартирами, які мали перейти у власність запорізької громади. Загальна вартість нерухомості, яку вони намагалися привласнити, складає понад 3,6 млн грн.

Слідчі ДБР оголосили правоохоронцю та адвокатці підозри у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 358 КК України). Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком на вісім років.