Скріншот з відео з літаком, яке російський пілот надсилав українським військовим для підтвердження своїх намірів

Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через неуспішну спробу українських військових викрасти російський літак. Результатом цієї спроби став обстріл росіянами аеродрому біля Кропивницького та загибель одного військового, пише в четвер, 20 квітня, «Українська правда».

Як йдеться у статті, у 2022 році в період з квітня до липня включно кілька чоловіків, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтівець, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Вони розробили план, який, за словами учасників операції, передбачав, що росіянину дадуть «квадрат», в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України.

Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила би про полон пілота. В разі успішності операції, росіянин та його родина отримали би гроші та нові документи.

Крім того, готуючи операцію, українські військові та силовики випитували у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо. У той же час, російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію. Однак учасники операції запевнили, що не видавали ворогу жодних даних. За їхніми словами, операція була погоджена в СБУ та у Генштабі.

За домовленістю, росіянин із літаком мав сісти 23 липня на аеродром "Канатове", що під Кропивницьким. Однак пілот не прилетів, аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами. Один український військовий загинув, були пошкоджені будівлі та військова техніка.

Події операції публічно підтвердив журналіст-розслідувач Христо Грозєв, який фіксував спілкування військових з росіянами, а також співрозмовник «Української правди» в Головному управлінні розвідки. Ініціатори операції звертались до ГУР для співпраці, однак там відмовились, вважаючи ідею безперспективною.

У серпні 2022 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтями «Державна зрада» й «Перевищення влади». Покарання за цими статтями сягає довічного ув'язнення.

За версією слідства, військовий Червінський нібито не погодив операцію з розвідкою, чим перевищив свої повноваження. Він же, за твердженням СБУ, самостійно відрядив військових на аеродром для зустрічі літака.

СБУ заявила, що від обстрілу, який «спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців», загинув командир військової частини, 17 захисників отримали поранення, було повністю знищено 2 бойові винищувачі, злітну смугу й іншу техніку, а будівлі зазнали значних пошкоджень. Також в СБУ наголосили, що операція «була проведена попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами», а ворог нібито отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Сили спеціальних операцій не відповіли на прохання журналістів про коментар. Офіс президента, якого екс-розвідник Червінський звинувачує в тиску, від коментаря відмовився.

Сам Червінський вважає переслідування політично мотивованим. Він пов'язує його з так званим «вагнергейтом» – зірваною операцією 2020-го року із затримання бойовиків ПВК «Вагнер».

«Українська правда» нагадує, що Червінський був одним із розвідників, які в 2020 році організовували операцію із затримання російських бойовиків групи «Вагнер», виманюючи їх у Білорусь. Там службовці ПВК мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили би в Україні. Та операція зірвалась, виліт «вагнерівців» відклали, а тим часом їх затримали в Мінську, а згодом передали Росії.

Коли ця історія стала публічною, то отримала назву «вагнергейт». Кілька розвідників публічно звинуватили Офіс президента в тиску й у зриві операції. Серед них був і Червінський. Йому разом із кількома колегами анулювали закордонні паспорти та звільнили з розвідки.