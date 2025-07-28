Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з полону вдалося визволити понад 5,8 тис. українців. Про це у понеділок, 28 липня, повідомив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що провів зустріч з Координаційним штабом та представники служб, які залучені до обмінів полоненими між Україною та Росією. Зокрема, у зустрічі взяли участь й колишні полонені: захисники з різних напрямків фронту, «азовці», парамедикиня Юлія Паєвська із позивним «Тайра», Леніє Умерова – кримська татарка, яку росіяни захопили в Криму.

«Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії», – розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив на важливості продовжувати обміни. Він також подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду перемовин України та Росії, що відбувався у турецькому Стамбулі, делегації домовилися здійснити кілька обмінів. Зокрема, сторони погодили обміняти полонених бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років) за формулою «всіх на всіх». Також Україна та Росія домовилися здійснити обмін загиблими військовими.

23 липня, Україна та Росія здійснили дев’ятий етап обміну у межах домовленостей під час перемовин у Стамбулі.