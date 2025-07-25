Зеленський повідомив, що Україна готує списки для повернення політичних в’язнів та журналістів

Україна готує для обміну з Російською Федерацією списки політичних в'язнів та журналістів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа у четвер, 24 липня, передає «Бабель».

Під час переговорів делегацій України та Росії у Стамбулі 23 липня сторони домовилися про обмін 1200 військовополонених. Та Україна також хоче звільнення цивільних, однак це питання потребує особливого формату. Наразі готують списки для повернення політичних в’язнів та журналістів.

«Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку», – розповів Зеленський.

Зауважимо, що міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями не передбачено обмін полонених цивільних на військовополонених. За даними Національної спілки журналістів України, станом на січень 2025 року у російському полоні перебувало щонайменше 30 цивільних працівників ЗМІ.

Нагадаємо, у середу, 23 липня, у Стамбулі пройшов вже третій раунд переговорів між Україною та Росією. Делегації обговорили етапи обміну полоненими та цивільними. Росія погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, йдеться також про важкопоранених і молодих українців.