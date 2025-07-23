Додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники

У середу, 23 липня, Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 українців.

«Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей», – йдеться у повідомленні.

Воїни, яких обміняли 23 липня, захищали Україну на різних напрямках фронту та значна кількість пробула в полоні понад три роки.

Головне управління розвідки додало, що серед визволених – військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.

«Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки. Повертається з полону останній із захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби України», – розповіли у ГУР.

Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років. Вони воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Нагадаємо, упродовж червня Україна та РФ провели сім обмінів військовополоненими у форматі «всіх на всіх» (9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня). Останній обмін у межах стамбульських домовленостей пройшов 4 липня.

Також Україна отримала загалом тіл 6057 тіл загиблих внаслідок бойових дій громадян, зокрема військових, у межах Стамбульських домовленостей з Росією. Репатріаційні заходи відбулись 11,13,14,15 та 16 червня. В українському МВС повідомили, що під час останніх репатріацій Україна отримала тіла росіян, змішаних з тілами українців – таким чином Росія намагається ускладнити процес ідентифікації.