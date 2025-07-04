Додому повернулись українські солдати, сержанти та офіцери

У п’ятницю, 4 липня, Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Більшість зі звільнених нині захисників провели у ворожому полоні понад три роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні», – написав президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що в Україну повернулися поранені й важкохворі бійці, а також військовослужбовці віком до 25 років. Зазначається, що деякі військові вважалися зниклими безвісти.

За даними відомства, наймолодшому звільненому сьогодні захиснику виповнилося лише 20 років, а найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів Україні вдалося також звільнити й офіцерів.

Також з російської неволі нині вдалося повернути незаконно засуджених оборонців та цивільних українців.

Окрім обміну військовополоненими, Україна та Росія також ведуть перемовини щодо повернення тіл загиблих воїнів.

Зауважимо, Україна не розголошує кількість повернутих з російських катівень захисників та цивільних громадян, оскільки будь-які коментарі впливають на процес. Кількість звільнених українців оприлюднять після завершення всіх етапів обміну.

Нагадаємо, упродовж червня Україна та РФ провели сім обмінів військовополоненими у форматі «всіх на всіх» (9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня). Під час обмінів додому повернули молодих бійців (до 25 років), а також тих, хто має важкі поранення та хвороби.

Також Україна отримала загалом тіл 6057 тіл загиблих внаслідок бойових дій громадян, зокрема військових, у межах Стамбульських домовленостей з Росією. Репатріаційні заходи відбулись 11,13,14,15 та 16 червня. В українському МВС повідомили, що під час останніх репатріацій Україна отримала тіла росіян, змішаних з тілами українців – таким чином Росія намагається ускладнити процес ідентифікації.