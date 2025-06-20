Україна та Росія здійснили ще один етап обміну полоненими у межах домовленостей у Стамбулі

У п’ятницю, 20 червня, Україна та Росія здійснили черговий етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». До України повернули ще одну групу бійців, які мають важкі поранення та хвороби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, більшість захисників перебували у полоні понад два роки. Це бійці ЗСУ, зокрема, Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Вони захищали Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину та Чернігівщину. Також серед звільнених є оборонці Маріуполя.

«Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги», – повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Усі визволені військові належать до солдатського та сержантського складу. Повернутих бійців направлять до медичних закладів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування й медичної реабілітації.

«Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі», – повідомили у Коордштабі.

Нагадаємо, обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувається у межах домовленостей делегацій, досягнутих 2 червня під час другого раунду прямих перемовин у турецькому Стамбулі. Тоді сторони домовилися здійснити обміни окремих категорій військовополонених за формулою «всіх на всіх». Йдеться про молодих бійців (до 25 років), а також тих, хто має важкі поранення та хвороби.

Наразі кількість повернутих з російського полону захисників не розголошують. Цю інформацію оприлюднять після завершення всіх етапів обміну.