До України з полону повернулася ще одна група тяжкохворих та поранених бійців
Більшість із повернених перебували у полоні з 2022 року
У четвер, 19 червня, до України в межах обміну військовополоненими повернулася ще група українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року», – повідомив президент.
Кількість повернених українських захисників не уточнюється.
Зазначається, що повернені військовослужбовці воювали на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині, а також Київщині та Чернігівщині. Військові служили у лавах ВМС, ДШВ, ТрО, а також ДПСУ та Нацгвардії.
У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з російського полону вдалося звільнити групу важкохворих українських захисників. Обмін відбувся відповідно до домовленостей між українською та російською делегацією 2 червня.
«Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.
Усі повернені в межах обміну українці – представники рядового та сержантського складу.
Нагадаємо, здійснити обмін військовополоненими, які мають важкі поранення та хвороби, за формулою «всіх на всіх» Україна та Росія домовились під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Перший етап обміну у межах цих домовленостей відбувся 9 червня. Тоді Україна повернула групу молодих бійців до 25 років.
Точну кількість повернутих з російського полону військових поки що не розголошують. Цю інформацію оприлюднять після здійснення всіх етапів обміну.
Нагадаємо, 16 червня відбувся останній етап репатріаційних заходів у межах повернення 6000 тіл загиблих українців в межах домовленостей у Стамбулі. В українському МВС повідомили, що під час останніх репатріацій Україна отримала тіла росіян, змішаних з тілами українців – таким чином Росія намагається ускладнити процес ідентифікації.