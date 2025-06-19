Військових повернули в межах п'ятого етапу обміну «всіх на всіх»

У четвер, 19 червня, до України в межах обміну військовополоненими повернулася ще група українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року», – повідомив президент.

Кількість повернених українських захисників не уточнюється.

Зазначається, що повернені військовослужбовці воювали на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині, а також Київщині та Чернігівщині. Військові служили у лавах ВМС, ДШВ, ТрО, а також ДПСУ та Нацгвардії.

У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з російського полону вдалося звільнити групу важкохворих українських захисників. Обмін відбувся відповідно до домовленостей між українською та російською делегацією 2 червня.

«Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

Усі повернені в межах обміну українці – представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, здійснити обмін військовополоненими, які мають важкі поранення та хвороби, за формулою «всіх на всіх» Україна та Росія домовились під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Перший етап обміну у межах цих домовленостей відбувся 9 червня. Тоді Україна повернула групу молодих бійців до 25 років.

Точну кількість повернутих з російського полону військових поки що не розголошують. Цю інформацію оприлюднять після здійснення всіх етапів обміну.

Нагадаємо, 16 червня відбувся останній етап репатріаційних заходів у межах повернення 6000 тіл загиблих українців в межах домовленостей у Стамбулі. В українському МВС повідомили, що під час останніх репатріацій Україна отримала тіла росіян, змішаних з тілами українців – таким чином Росія намагається ускладнити процес ідентифікації.