Репатріаційні заходи 15 червня

Росіяни навмисно ускладнюють процес ідентифікації повернутих до України тіл загиблих військових та цивільних. Крім того, в межах репатріації 6000 загиблих українців росіяни передавали змішані з тілами російських окупантів, ліквідованих на фронті, повідомиву понеділок, 16 червня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, після передачі тіл судово-медичні експерти проводять розтин, огляд та ДНК-експертизи кожного тіла, поверненого в Україну. Водночас росіяни намагаються ускладнити роботу українських правоохоронців, нехтуючи правилами репатріації.

«Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт», – повідомив Клименко.

За його словами, такі випадки можуть свідчити як про навмисні дії росіян, так і недбалістю з боку російської сторони щодо власних людей.

«Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою Росії», – наголосив міністр.

Нагадаємо, 16 червня відбувся останній етап репатріаційних заходів у межах повернення 6000 тіл загиблих українців. Тіла домовилися повернути під час переговорів російської та української делегації 2 червня у Стамбулі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що навколо репатріації українців можуть бути маніпуляції, оскільки росіяни опізнали лише 15% з 6000 загиблих, і навіть намагалися передати Україні тіла росіян під виглядом полеглих українців.

Повернення тіл загиблих українців розпочалося 11 червня – тоді до України повернули 1212 полеглих військовослужбовців. Другий етап репатріації відбувся 13 червня – Росія повернула Україні 1200 тіл, які, ймовірно, належать українським оборонцям. Наступного дня, 14 червня, Коордштаб підтвердив повернення ще 1200 тіл українців. 15 червня відбувся четвертий етап повернення загиблих, в межах якого Україна повернула ще 1200 тіл. Загалом в межах обміну Україна отримала 6057 тіл.