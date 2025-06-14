Україна повернула військових з російського полону

У суботу, 14 червня, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими військовими у межах домовленостей, досягнутих під час перемовин у Стамбулі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту», – повідомив Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що до України повернулись військові, які мають важкі поранення та хвороби, а також бійці молодше 25 років. Йдеться про військовослужбовців ЗСУ, зокрема десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Звільнені захисники виконували бойові завдання на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках, а також брали участь у боях за Маріуполь.

«Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі», – зазначили у Координаційному штабі.

Нагадаємо, здійснити обмін військовополоненими, які мають важкі поранення та хвороби, за формулою «всіх на всіх» Україна та Росія домовились під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Також делегації погодили обмін полоненими бійцями віком до 25 років. Крім того, Україна та Росія проведуть кілька обмінів тілами загиблих військових. Перший етап обміну у межах цих домовленостей відбувся 9 червня. Тоді Україна повернула групу молодих бійців до 25 років.

Точну кількість повернутих з російського полону військових поки що не розголошують. Цю інформацію оприлюднять після здійснення всіх етапів обміну.