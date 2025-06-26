Україна повернула з російського полону ще одну групу захисників

У четвер, 26 червня, Україна та Росії здійснили черговий обмін військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулась ще одна група захисників України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, з російського полону визволили бійців ЗСУ, Національної гвардії та прикордонників. Більшість з них були у полоні з 2022 року.

«Продовжуємо обміни, іще один етап […] Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому», – написав Володимир Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнює, що у межах обміну вдалося повернути молодих бійців та військових, які мають важкі поранення та хвороби. Наймолодшому звільненому захиснику – 24 роки, він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, коли йому було лише 21 рік. Найстаршому звільненому військовому – 62 роки.

Зазначається, що у межах цього етапу обміну вдалося визволити офіцерів та нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську АЕС. Загалом додому повернулися бійці, які захищали Україну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

«Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі», – повідомили у Коордштабі.

Нагадаємо, обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувається у межах домовленостей делегацій, досягнутих 2 червня під час другого раунду прямих перемовин у турецькому Стамбулі. Тоді сторони домовилися здійснити обміни окремих категорій військовополонених за формулою «всіх на всіх». Йдеться про молодих бійців (до 25 років), а також тих, хто має важкі поранення та хвороби.

Наразі кількість повернутих з російського полону захисників не розголошують. Цю інформацію оприлюднять після завершення всіх етапів обміну.