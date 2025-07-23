Третій раунд переговорів пройшов у середу, 23 липня, у Стамбулі

У середу, 23 липня, у Стамбулі пройшов вже третій раунд переговорів між делегаціями України та Російської Федерації. Під час зустрічі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

Умєров заявив, що на переговорах у Стамбулі Україна запропонувала Росії до кінця серпня провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та Владіміра Путіна за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

«Чому ми наголошуємо на зустрічі – в Росії є одна людина яка приймає рішення. Якщо потрібно ухвалити важливі рішення, як зупинка вогню – ця особа має бути присутня», – зазначив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий

Делегації також обговорили етапи обміну полоненими та цивільними. Зокрема, Росія погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, йдеться також про важкопоранених і молодих українців.

«Додатково акцентували увагу російської сторони на тих, хто перебуває в полоні вже понад три роки. Російська сторона погодилася працювати над цими людьми, щоб їх повернути», – зазначив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій Ковбаса.

Також повідомили, що понад 1 200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною.

Крім цього, українська сторона заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, попередній раунд переговорів завершився 2 червня. Під час зустрічі делегації домовилися про новий обмін військовополоненими.