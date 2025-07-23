23 липня у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах з міжнародними партнерами та російською делегацією 23 липня у турецькому Стамбулі. Інформацію про членів делегації президент виклав в указі №539/2025 від 22 липня.

Голово делегації вже втретє став колишній міністр оборони, а нині – секретар РНБО Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли посадовці МЗС, ЗСУ, СБУ, ГУР та ОП.

До списку делегатів від української сторони увійшли 14 посадовців:

секретар РНБО Рустем Умєров , глава делегації;

, глава делегації; радник керівника Офісу президента Олександр Бевз ;

; заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Олександр Дьяков ;

; перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця ;

; представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в секторі безпеки та оборони (за згодою) Юрій Ковбаса ;

; офіцер протоколу головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов ;

; перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський ;

; заступник начальника Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський ;

; заступник голови СБУ Олександр Поклад ;

; заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький ;

; начальник відділу міжнародного права Генштабу ЗСУ Андрій Фомін ;

; заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко ;

; старший офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Шеріхов ;

; заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов.

Нагадаємо, 19 липня Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров запропонував російським делегатам чергову зустріч для переговорів про припинення вогню. Сторони домовилися зустрітися у Стамбулі в середу 23 липня. Зокрема, під час переговорів очікується обговорення щодо обміну полонених та повернення українських дітей.

Попередній раунд переговорів завершився 2 червня. Під час зустрічі делегації домовилися про новий обмін військовополоненими.