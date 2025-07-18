У липні 2025 року Умєров втратив посаду міністра оборони через відставку прем'єра Дениса Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Відповідний указ №496/2025 з призначенням оприлюднено на сайті президента в п’ятницю, 18 липня.

Водночас іншим указом №495/2025 Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря РНБО.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра, а 16 липня парламент проголосував за його звільнення. Разом із прем’єр-міністром автоматично відправили у відставку його уряд.

Уже 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення оновленого складу Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Експрем’єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони України.

Хто такий Рустем Умєров

Рустему Умєрову – 43 роки, він народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) у сім’ї вихідців з Алушти. Етнічно є кримським татарином. Він є співзасновником цілої низки фондів і міжнародних організацій, повʼязаних із захистом кримських татар.

Умєров навчався в Кримській школі-інтернаті для обдарованих дітей при Міносвіти Криму, а також отримав стипендію за Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX) від США. Вищу освіту за спеціальностями бакалавра економіки та магістра фінансів отримав у Національній академії управління.

З 2004 по 2010 рік Умєров працював в компанії Lifecell, керуючи напрямами юридичної підтримки та логістики. Протягом 2010-2011 років обіймав посаду керівного директора в компанії ICG Investments, а протягом 2011-2013 років – ту ж посаду у компанії iCapital.

У 2013 році Умєров разом з братом Асланом Омєр Киримли заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. Фонд займається інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури, а також є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету (остання готує як лідерів українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів і лідерів ГО).

У 2019 році Рустем Умєров став народним депутатом, потрапивши до парламенту з партією «Голос». Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Умєров увійшов до української делегації на переговорах з Росією, займався обміном полоненими.

7 вересня 2022 року Умєров очолив Фонд держмайна, а через рік став міністром оборони України. Умєрова призначили замість Олексія Резнікова, якого хотіли звільнити на тлі скандалів із закупівлями у відомстві.

У листопаді 2024 року за каденції Умерова ЗСУ було поставлено понад 100 тис. неякісних 120 мм мін для мінометів. Також його звинувачували в нездатності забезпечити належне зведення фортифікаційних споруд та впровадженні військових реформ.

У січня 2025 року Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік. Також Умеров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували – директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута та ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира. У відповідь Центр протидії корупції подав до Національного антикорупційного бюро України заяву про зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Згодом НАБУ відкрило кримінальне провадження проти міністра оборони за ознаками зловживання владою.