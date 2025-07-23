Капсулу часу відкрили у музеї «Територія терору»

Працівники меморіально-пошукового центру «Доля» знайшли капсулу часу під час ексгумації радянських поховань на колишньому Пагорбі Слави на вулиці Пасічній у Львові. Всередині ємності була скляна пляшка з нагородним листом льотчика та героя Радянського Союзу Михайла Лиховида. Пресслужба Львівської міської ради у середу, 23 липня, розповіла, що капсулу відкрили у музеї «Територія терору».

На трьох сторінках знайденого в капсулі листа був опис бойового шляху радянського військового. Невдовзі документ, який датований 1963 роком, досліджуватимуть науковці. Після цього лист експонуватимуть у «Території терору». Керівник ЛКП «Личаківський цвинтар» Павло Богайчик розповів, що капсулу дослідники знайшли в одній з братських могил.

«Чи були в цій могилі останки цієї людини, чи хтось поклав туди лише капсулу – незрозуміло», – зазначив Павло Богайчик.

Капсулу часу відкрили 23 липня. Фото Романа Балука для ЛМР

У ЛМР додали, що на одній з демонтованих раніше скульптур з колишнього Пагорба Слави було викарбуване ім'я Михайла Лиховида.

Керівник центру «Доля» Святослав Шеремета розповів, що капсула перебувала під самим верхом третьої братської могили. «Вже історики матимуть можливість опрацювати відкриті матеріали, почитати про життєвий шлях загиблого та про обставини, при яких він загинув», – сказав Святослав Шеремета.

Капсула поповнить колекцію раніше демонтованих радянських скульптур та інших елементів, які зберігають в «Території терору». Музей зберігає ще одну капсулу часу, яку знайшли під час демонтажу Монумента бойової слави, який був на вулиці Стрийській.

«Варто зауважити, що з 2023 року в нашому музеї також зберігаються демонтовані з цієї локації (Пагорба слави) скульптури, а у цьому році нам передали елементи огорожі колишнього меморіалу, ще очікуємо на конструкцію "вічного вогню". Ми раді такій знахідці», – сказала Ольга Гончар.

За інформацією ЛМР, колекція радянського монументального мистецтва у «Території терору» нараховує 69 предметів. Це меморіальні дошки, весь комплекс з Монумента бойової слави, барельєфи, горельєфи, вітражі, пам’ятники, фрагменти мозаїки та дерев’яної різьби тощо.

Додамо, що 16 липня 2025 року у Львові завершили ексгумацію радянських поховань на Пагорбі слави. Дослідники знайшли 355 людських останків: 251 – в індивідуальних могилах та 84 – у братських. У ще одній братській могилі, де нібито мали бути поховання часів Першої світової війни, людських останків не було.

Після завершення робіт міський голова Львова Андрій Садовий запропонував обміняти останки з Пагорба Слави на полонених українців. Зокрема, Львів готовий обміняти й рештки майора Стєпана Путіна та агента НКВС Ніколая Кузнєцова.