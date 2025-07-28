Тетяну Глиняну оголосили в розшук у квітні 2025 року

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував підприємицю Тетяну Глиняну, яка володіє низкою фірм, причетних до розкрадання грошей на закупівлях для продуктів ЗСУ. Про це повідомив у понеділок, 28 липня, Центр протидії корупції.

Слідчий суддя задовольнив клопотання детектива НАБУ про заочний арешт Глиняної. У ЦПК зауважили, що клопотання перебувало на розгляді кілька місяців – з квітня 2025 року, хоча мало б розглянутися протягом 72 годин від оголошення посадовиці в розшук.

Заочний арешт 64-річної підприємиці, яка втекла за кордон, дозволить антикорупційним органам розпочати процес її екстрадиції.

Нагадаємо, у 2023 році ЗМІ оприлюднили розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військовослужбовців закупляють за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку чиновників Міноборони звільнили з посад та повідомили про підозри, а міністр Олексій Резніков анонсував реформу харчування в армії. Зазначимо, через скандал про закупівлю харчів, а також закупівлі неякісних курток для ЗСУ подав у відставку сам Резніков.

Серед фігурантів справи була Тетяна Глиняна, яка особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що у різний час були чи є великими постачальниками харчів для військових. Зокрема, вона володіла ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт», які виграли тендери на 8,16 млрд грн у 2020–2023 роках.

Глиняній повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах). Крім того, її підозрюють у легалізації доходів організованою групою чи в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

14 квітня Тетяну Глиняну оголосили в розшук – за даними НАБУ, вона втекла за кордон, тож триває процедура оголошення жінки у міжнародний розшук.

Цікаво, що Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт. Де зараз перебуває підприємиця, наразі невідомо.