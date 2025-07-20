У Івано-Франківську спалахнув скандал через масштабні плани будівництва житла в історичній частині міста. Зокрема, на місці недобудованого торгового центру пропонують збудувати 24-поверховий комплекс, а приватний Університет Короля Данила – розбудувати на 16 поверхів.

Плани на забудову ближнього центру Івано-Франківська мають одразу кілька компаній, а проєктант Віталій Коваленко, який представляв детальний план в районі колишнього заводу «Промприлад», причетний до скандальної львівської будівельної компанії «Рубікон Груп», яку звинувачують у розтраті грошей вкладників.

ZAXID.NET зʼясував, хто і що планує будувати в центрі Франківська та чому мешканці проти.

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31 гектар, 24 поверхи, 977 нових квартир

Детальний план території загальною площею 31,2 га обмежений вулицями Мельника, Сахарова (Української перемоги), Чорновола та Січових Стрільців. Більшість цієї території – це колишні корпуси колишнього заводу «Промприлад», який упродовж кількох останніх років перетворюють на креативний хаб.

Ще 9 вересня 2022 року депутати Івано-Франківської міської ради погодили розробку відповідного ДПТ на замовлення «Промприладу», який і профінансував проєктування. 30 червня 2025 року департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради оприлюднив проєкт ДПТ, що складається зі 173 земельних ділянок різної власності. 21,6 га від загальної території ДПТ входить до історичного ареалу.

Детальний план території в районі вулиць Мельника, Сахарова, Чорновола та Січових Стрільців

Хоч замовником розроблення ДПТ є колишній завод «Промприлад», але проєкту подальшої ревіталізації заводської території стосується лише невелика частина. В оприлюднених документах вказано, що загалом чотири корпуси площею 28 тис. м2 мають перетворити на сучасний бізнес-кластер. Зокрема, позаду основного корпусу пропонують облаштувати підземний паркінг на 71 автомобіль. Ще 28 авто можна розмістити на території колишньої котельні «Промприладу».

Натомість на більшій частині ДПТ планується нове будівництво. На вул. Мельника пропонують реконструювати недобудований торговий центр під багатофункційний комплекс із каскадною висотністю від 7 до рекордних для Франківська 24 поверхи загальною площею на 10,3 тис. м². Поверховість будівлі змінюється у міру віддаленості від історичного ареалу Івано-Франківська. Під ТРЦ передбачена дворівнева підземна парковка на 428 паркомісць.

Зі сторони вул. Коновальця пропонують реконструювати занедбані будівлі під нові корпуси приватного Університету Короля Данила на 8 та 16 поверхів. Цей корпус збільшить площу університету до 3,5 тис. м².

Також ДПТ передбачає:

новий будинок на 6-10 поверхів на вул. Шевченка на 165 квартир;

новий будинок на 5-10 поверхів у межах вул. Чорновола, 1 на 146 квартир;

9-поверхівка на вул. Чорновола, 2 на 60 квартир;

12-поверхівка на вул. Січових Стрільців на 346 квартир;

5-поверхівка на вул. Коновальця на 60 квартир;

16-поверхівка на вул. Мельника та проєктного проїзду на 200 квартир.

Таким чином ДПТ передбачає будівництво щонайменше 977 нових квартир, за умови, що у майбутньому забудовники не збільшать цю цифру. Щодо озеленення чи супутньої інфраструктури в проєкті ДПТ вказано, що пропонується створення нетрадиційного дахового озеленення на верхніх поверхах.

Прикметно, що розробники ДПТ при проєктування багатоповерхівок зважали не на зонінг міста, а ДБН «Планування та забудова територій», вказуючи, що максимально допустима висота житлової забудови

визначається від чисельності населення.

«Щоб відтінити увесь жах, в який перетворили свого часу Франківськ, нам потрібна контрастна і гарна архітектура»

Детальний план у районі вулиць Мельника, Сахарова, Чорновола та Січових Стрільців розробила львівська компанія «Містоплан». На громадських слуханнях, які відбулись 16 липня, проєкт ДПТ представляв Віталій Коваленко. Серед іншого, він є одним із директорів скандальної львівської будівельної компанії «Рубікон Груп», яку звинуватили у розкраданні вкладень покупців. Віталій Коваленко є бізнес-партнером відомого львівського бізнесмена Олександра Веремеєнка, наближеного до екснардепа від ВО «Свобода» Ігоря Кривецького. Зокрема, Коваленко вказаний співвласником ТОВ «БМК “РБ Груп”», що на 90% належить Веремєєнку.

За словами Віталія Коваленка, весь детальний план поділений на кілька локацій, а під нову забудову припадає близько 11,3 га. Одна з таких локацій – територія «Промприладу». Її планують і надалі розвивати під торгово-офісну і розважальні функції, однак нового масштабного будівництва саме тут не планують. Натомість ревіталізовану територію колишнього заводу відмежують новою вулицею, що зʼєднає вул. Мельника та вул. Коновальця. Прокладання цієї вулиці передбачене й генеральним планом Франківська, однак зараз вона перекрита будівельним парканом.

Друга локація – занедбані корпуси «Промприладу», які не підпали під загальну реновацію. На їхньому місці планують збудувати торгово-офісний та розважальний комплекс із багаторівневими паркінгами загальною висотою 8, 22 і 24 поверхи. Зокрема, йдеться й про ділянку, де розташований недобудований ТРЦ на вул. Мельника. Зараз ця вулиця забудована радянськими 5-поверхівками, а найвищою забудовою на ній є лише 9-поверховий ЖК на перехресті з вул. Січових Стрільців.

Заплановані ДПТ новобудови на панорамі міста

«Ви думаєте, це – Київ чи це Франківськ? Немає навіть пожежних драбин, які б могли досягти такої висоти», – обурено вигукнула з натовпу місцева мешканка Франківська, реагуючи на плани збудувати зі сторони вул. Мельника 24-поверховий комплекс.

Не зважаючи на ці зауваження, Віталій Коваленко намагався розповісти про наступну локацію і необхідність її забудови – житловий будинок на новоствореній вулиці поміж корпусами колишнього заводу задля створення єдиної лінії забудови. Мешканці часто перебивали проєктувальника, зазначаючи, щоб він більше розповів про висоту нової забудови та про супутню інфраструктуру, зокрема дитсадки та каналізацію.

«Для того, щоби створити впізнаваний, гарний і чіткий силует цього міста і відтінити все те, що набудоване впродовж 2000-2010 років, цей увесь жах, який в який перетворили свого часу Франківськ, нам потрібна контрастна і гарна архітектура», – наполягав Віталій Коваленко. Нагадаємо, із 2015 року міським головою Івано-Франківська є представник ВО «Свобода» Руслан Марцінків. До нього цю посаду 9 років обіймав Віктор Анушкевичус (УНП).

На запитання щодо дитсадків проєктант відповів, що детальний план не передбачає такого уточнення, а є лише декларацією про наміри. Натомість необхідність та місце розташування дитсадків вивчатимуть тоді, коли забудовник звернеться до міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями. Хоча це не зовсім так, адже саме в детальному плані необхідно робити розрахунок ймовірного збільшення населення внаслідок нового житлового будівництва і, відповідно, розрахувати потребу в створенні нових місць у школах дитсадках у межах мікрорайону.

«Якщо глянути з вул. Пасічної на силует міста, то воно так виглядає, ніби рівно пострижене бензопилою. Хочеться, щоб десь були якісь акценти та домінанти, щоб цей силует був впізнаваний. Як на мене, не страшна сама поверховість, а кількість автомобілів, які можуть завантажити і так навантажене місто. Але інша думка комплексного розвитку ближнього центру міста – це так зване “15-хвилинне місто”. Це така тенденція в містобудуванні, коли мешканці в 15-хвилинах ходьби від свого будинку мають усе. В такому випадку не треба автомобіля», – марно намагався перебити обурення мешканців Віталій Коваленко.

Громадські слухання проєкту ДПТ / Фото міської ради

Він апелював, що Франківську «потрібно пройти шлях Львова», який майже поборов проблему заторів. Присутні на слуханнях засміялись.

«Із заторами можна боротися психологічно: людина має зрозуміти, що їй не треба їхати 50 м. У Франківську можна просто перейтися, все місто пішки можна обійти за 50 хвилин. У Європі створюються найбільш дискомфортні умови для проїзду в місті. Рік, два три – ломка, але паралельно треба розвивати громадський транспорт», – переконував проєктант, хоча більшість його аргументів викликали саркастичну посмішку в містян.

Ще одна локація – це розбудова приватного Університету Короля Данила на вул. Коновальця. На місці занедбаного заводського корпусу планують збудувати лекційні зали та додаткові приміщення університету. Висота цієї будівлі коливатиметься від 6 до 16 поверхів. Ці плани також викликали обурення в мешканців, адже 16-поверхівка повністю перекриє вид для жителів сусідніх будинків.

«Ви в своєму розумі? Ви архітектор. А дерева де будуть, на даху? Громадськість не дасть вам зробити ані 24 поверхи, ані 16», – сказав один із присутніх мешканців.

Також проєктант не зміг пояснити доцільність такого масштабного розширення Університету Короля Данила, зазначаючи лише, що приватний навчальний заклад прагне розвиватися. На це присутня на слуханнях студентка університету відповіла, що виш і так має проблеми з добором і вона не знає такої кількості охочих вступити, для яких необхідні 16-поверхові корпуси.

Після обговорення локації УКД, проєктант представив ще одну ділянку на початку вул. Коновальця. Зі сторони вулиці тут пропонують збудувати триповерховий будинок, а всередині ділянки – 10-12-поверховий комплекс. Поруч на вул. Січових Стрільців, 20а компанія Blago планує добудувати 12-поверховий ЖК «Авторський».

Упродовж усіх слухань мешканці намагались дізнатися в представників міської влади та Віталія Коваленка, хто має намір забудувати ці локації, адже замовника ДПТ – «Промприладу» – стосується лише невелика територія. На що Віталій Коваленко відповів, що при розробці проєкту не контактував із потенційними забудовниками, натомість плани узгоджували із власниками ділянок. Він наголошував, що єдиного замовника на все будівництво території ДПТ немає, адже власники ділянок можуть самі вирішувати, кому віддати їх під забудову.

Директор департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Орест Кошик сказав, що йому особисто «не підходить» така поверховість і її ще будуть узгоджувати. Він закликав мешканців фіксувати свої пропозиції у протоколі громадських слухань. Зрештою детальний план підтримали лише 13 мешканців, а 28 виступили проти, тому громадські слухання визнали такими, що не відбулися.

«Це що Позняки в Івано-Франківську мають бути?»

Наміри збудувати в центральній частині Івано-Франківська 24-поверховий комплекс викликали масові обурення не лише серед присутніх на громадських слуханнях мешканців, а й у соцмережах та серед місцевої архітектурної спільноти.

Після того як стало відомо про детальний план, мешканці зареєстрували петицію із вимогою запровадити мораторій на будівництво в центральній частині Івано-Франківська будинків вище 5 поверхів. Також мешканці просять створити захисну зону довкола центру радіусом 1000 метрів із забороною будівництва в цій зоні будинків вище 9 поверхів. Наразі петиція зібрала необхідні для розгляду голоси.

Мешканка багатоповерхівки на вул. Мельника та архітекторка Ірина Чолій розповіла ZAXID.NET, що чутки про масштабну забудову цієї ділянки ходили в місті кілька років, однак остаточні наміри стали відомі громаді лише після оприлюднення проєкту ДПТ наприкінці червня. При цьому, на недобудованому ТРЦ на вул. Мельника вже півтора року розташований паспорт обʼєкта, де як забудовник вказана будівельна компанія Blago, відома у Франківську низкою скандальних будівництв. Компанія належить місцевому підприємцю Андрію Луцькому. Він же є президентом приватного Університету Короля Данила.

За словами архітекторки, окрім Blago, інтерес на забудову цієї території має будівельна компанія «Ярковиця», що належить родині колишнього депутата Івано-Франківської міської ради Володимира Балагури. Однак офіційно в документах ця фірма поки що не фігурує.

«Кожен має свій шматок, і за один раз вони вирішили захопити величезну територію міста, яку взагалі чіпати не можна. Зараз, нарешті, почали розробляти план просторового розвитку Івано-Франківська, і місцева влада, в тому числі й департамент архітектури, максимально швидко і, не маючи затвердженого плану, бездумно забудовують місто. Вул. Січових Стрільців – це історична вулиця, де є багато памʼяток архітектури, поруч – стометрівка, далі вул. Міцкевича і ратуша. Це осердя міста», – каже Ірина Чолій.

Вона зауважує, що в розробленому ДПТ немає ані шкіл, ані дитсадків, ані громадських просторів.

«Одна з ділянок на вул. Чорновола, яку планують забудувати, колись була під церквою Московського патріархату. Кілька років тому мер пафосно вигнав МП, зруйнував церкву і публічно пообіцяв, що там буде садочок. А тепер ДПТ пропонує забудувати цю ділянку житлом. Єдине притомне рішення – зʼєднати вул. Мельника і Коновальця новою вулицею. Але таким чином у мого будинку забирають прибудинкову територію, люди там паркують автомобілі», – обурюється Ірина Чолій.

Засновник архітектурного бюро Uarch Остап Дольний розповів ZAXID.NET, що потенційна забудова території, яка опрацьована в ДПТ, є логічною з погляду її впорядкування, однак самі пропозиції критикує.

«Підхід до самого детального плану правильний тому, що краще робити проєктні документи на більшу ділянку, ніж на локальні території. Але самі проєктні рішення викликають питання. Це що Позняки в Івано-Франківську мають бути? Івано-Франківськ – це унікальне місто з ламповими вуличками, натомість хочуть збудувати таку бетонну стіну між мешканцями і містом», – каже Остап Дольний.

Архітектор і урбаніст Кирило Чуйко в коментарі ZAXID.NET зауважив, що розроблений детальний план не формує комплексної забудови всієї дільниці, натомість пропонує точкові рішення.

«Це ціннісне питання. Такі висотки в центральній частині міста не потрібні й з тієї точки зору, що зараз там є середньоповерхова забудова, а висотка – це не про зручне місто, а чиїсь амбіції. Можливо, щоб в рекламі писати: “Найвищий будинок Франківська”. Обʼєктивно Франківську 24 поверхи просто ні до чого. Це класичне європейське місто із середньоповерховою забудовою. Але питання навіть не в поверховості, а в тому, що громаду не хотіли слухати», – розповів Кирило Чуйко.

Він зазначив, що суперечливі детальні плани варто розробляти через архітектурний конкурс. Цим інструментом, наприклад, уже користується Чернівецька міська рада.

«Це відкритий і демократичний містобудівний інструмент, що дає можливість порівняти. Йому можуть передувати воркшопи, але сам конкурс відбувається публічно і з залученням громади. Це складний процес, але він дає хороші результати. Це вигідно і замовнику, бо він може порівняти різні варіанти», – пояснює архітектор.

На скандал навколо детального плану відреагував і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. У ефірі на телеканалі «Вежа» 17 липня він сказав, що особисто не підтримує будівництво висоток у 22-24 поверхи.

«Підтримую розвиток “Промприладу”, але потрібне коригування плану. Має бути врахована поверховість і обов’язково – наявність паркінгів, зокрема підземних», – сказав Руслан Марцінків.

Він додав, що цей проєкт ДПТ є лише намірами на забудову та нагадав, що доки в Івано-Франківську не затверджений Комплексний план розвитку громади, міська рада не може розглядати та затверджувати детальні плани.