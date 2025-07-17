Учасники громадських слухань виступили проти будівництва багатоповерхових ЖК у центрі Франківська

В Івано-Франківську зібрали необхідну кількість голосів під петицією про запровадження мораторію на будівництво в центрі міста будинків вище 5 поверхів. Сталося це після оприлюднення мерією містобудівної документації, за якою у середмісті передбачено зведення нових ЖК на тисячі квартир.

Петицію з вимогою заборонити будівництво багатоповерхівок, висотою понад 20 метрів, у центральній частині Франківська 4 липня зареєстрував місцевий мешканець Степан Гавриленко. Станом на 16:00 17 липня електронний документ зібрав 252 голоси з 250 необхідних для його розгляду владою міста.

Окрім заборони зведення висоток, підписанти вимагають у мерії Франківська створити захисну зону довкола центральної частини міста, радіусом 1 км, із забороною зведення в ній будинків вище 9 поверхів і висотою понад 30 м.

Нагадаємо, в районі Південного бульвару, за 500 метрів від середмістя, планують звести ЖК з чотирьох 16-поверхівок, а в центрі Франківська – забудувати квартал в межах вулиць Андрія Мельника, Академіка Сахарова (нині Української Перемоги), В’ячеслава Чорновола та Січових Стрільців. Тут можуть з’явитися 6 висоток на 5, 9, 12 та 16 поверхів з ТРЦ та підземними паркінгами. 16 липня детальний план території розглянули на громадських слуханнях, мешканці міста виступили проти цього будівництва.