Серед переданого озброєння – САУ Koksan та пускові установки ОТРК KN-23/24

За час повномасштабного російського вторгнення Північна Корея передала Росії приблизно 6,5 млн артилерійських боєприпасів різних калібрів. Крім того, КНДР надала Росії сотні артилерійських систем, повідомила Служба зовнішньої розвідки відповідь на запит Liga.net.

За даними СЗР, наразі Північна Корея є основним іноземним постачальником снарядів для російського війська. КНДР забезпечує боєприпасами майже всі системи, які є на озброєнні російської армії, а також установки північнокорейського виробництва.

Йдеться про передачу міни калібру 82, 120, 140 мм, артилерійські (реактивні) снаряди калібрів 122, 130, 152 та 170 мм. У розвідці повідомили, що за час повномасштабного вторгнення до України Росія отримала від КНДР щонайменше 6,5 млн боєприпасів калібру 122 чи 152 мм.

Крім того, зовнішня розвідка зафіксувала передачу до Росії близько 600 артилерійських систем, мінометів та ракетних комплексів північнокорейського виробництва. Зокрема, йдеться про:

близько 120 одиниць 240-мм РСЗВ М-1991;

близько 120 170-мм самохідних гаубиць М-1989 Koksan;

приблизно 100 122-мм причіпних гаубиць Д-74И;

100 одиниць 140-мм мінометів М-1982;

щонайменше 165 107-мм РСЗВ Туре 63;

кілька самохідних пускових установок ОТРК KN-23/24 та 600-мм РСЗВ KN-25.

«Попри те, що за оцінками російських військових, окремі зразки північнокорейської артилерії є менш ефективними та ремонтопридатними, співпраця між КНДР та Росії у воєнно-технічній сфері є обопільно вигідною. КНДР – отримує можливість перевірити та вдосконалити зброю власного виробництва у сучасних бойових умовах, Росія – компенсувати бойові втрати», – повідомили у СЗР.

Зазначимо, на початку липня пресслужба Нацгвардії підтвердила, що Росія також отримала північнокорейську РСЗВ Type-75. Українські бійці зафіксували її на Куп’янському напрямку та знищили з дрона.

Наприкінці березня 2025 року розвідка Південної Кореї повідомила, що у січні та лютому КНДР могла відправити до Росії ще щонайменше 3 тис. солдатів та велику кількість балістичних ракет. Вже у липні телеканал CNN із посиланням на українську розвідку повідомив, що Північна Корея може перекинути до Росії до 30 тис. своїх солдатів.