За оцінкою української розвідки, КНДР може збільшити свій контингент в Росії втричі

КНДР має намір направити ще до 30 тис. своїх солдатів для їхньої участі у війні Росії проти України. Про це у середу, 2 липня, повідомив телеканал CNN із посиланням на українську розвідку.

Відповідно до оцінки української розвідки, з якою ознайомився телеканал, посилення для російської армії може прибути найближчими місяцями. Якщо раніше КНДР направила до Росії близько 11 тис. північнокорейських військових, то тепер очікується збільшення контингенту втричі – до 25-30 тис. солдатів.

Розвідка вважає, що є велика ймовірність, що північнокорейських солдатів залучать до бойових дій на тимчасово окупованих територіях України для посилення російських військових, зокрема, для широкомасштабного наступу. Зазначається, що російське міністерство оборони здатне забезпечити «необхідним обладнанням, зброєю та боєприпасами» з метою «подальшої інтеграції до російських бойових підрозділів».

Крім того, українська розвідка повідомила про те, що є ознаки переобладнання російських військових літаків для транспортування особового складу. Це може свідчити, що Росія планує здійснити масштабне переміщення десятків тисяч іноземних військових через Сибір, який межує з КНДР.

Також розвідка зафіксувала прибуття вантажних літаків, схожих на Іл-76, до пхеньянського аеропорту «Сунан» – їх використовували для попереднього транспортування північнокорейських військових до Росії. Крім того, зафіксоване прибуття до порту «Дунай» в Росії десантного корабля класу «Ропуча» – його використовували для попереднього переміщення військ з КНДР. За оцінками аналітиків, корабель може перевозити до 400 військових.

Нагадаємо, вперше КНДР направила своїх військових до Росії для війни проти України восени 2024 року. Лише у квітні 2025 року російський диктатор Владімір Путін офіційно підтвердив розгортання північнокорейського контингенту. За оцінками південнокорейської розвідки, під час боїв на Курщині втрати солдатів з КНДР склали близько 4000 військових.

Наприкінці березня 2025 року розвідка Південної Кореї повідомила, що у січні та лютому КНДР могла відправити до Росії ще щонайменше 3 тис. солдатів та велику кількість балістичних ракет.