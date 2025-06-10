Виробництво російських дронів налагоджують на території КНДР

Росія має домовленість із Північною Кореєю про створення заводів з виробництва російських ударних дронів типу «Гарпія» та «Герань» (альтернатива іранських дронів Shahed-136) на території КНДР. Про це повідомив в інтерв’ю War Zone очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Виробництво безпілотників, які раніше постачав Іран, Росія налагодила на власній території. Зараз росіяни експортують технологію, отриману від Ірану, до Північної Кореї.

За словами голови ГУР, Росія та КНДР домовилися організувати роботу підприємства на території Північної Кореї, що призведе до змін у військовому балансі між Південною Кореєю та КНДР. Кирило Буданов пояснив, що наявність дронів типу Shahed дозволить КНДР вражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї та перенавантажувати протиповітряну оборону півдня.

Крім того, очільник ГУР повідомив, що Росія може експортувати ці дрони на свою територію для підтримки війни в Україні.

За словами Кирила Буданова, росіяни здійснюють транфсер технологій до КНДР за постачання північнокорейських солдатів та озброєння для війни в Україні. Зокрема, він згадав про балістичні ракети KN-23, які КНДР передає Росії для атак на Україну – за словами очільника ГУР, завдяки російським технологіям проблемні ракети стали влучати точно в ціль, хоч раніше летіли з відхиленням у кілька кілометрів.

Буданов також повідомив, що росіяни допомагають модернізувати авіаційних засобів ураження – далекобійних ракет класу «повітря-повітря», надають специфічні технології для підводних човнів та ядерної зброї.