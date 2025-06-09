Теми та обсяги виробництва зброї в Росії перевищують показники НАТО у кілька разів

Росія виготовляє озброєння, зокрема боєприпаси, у рази швидше, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті. Крім того, російський ВПК виготовляє більше озброєння, ніж НАТО, повідомив у понеділок, 9 червня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Під час виступу Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні посадовець повідомив, що Росія випереджає НАТО як за кількістю виробленого озброєння, так і за швидкістю його виготовлення. За його словами, російський військово-промисловий комплекс не тільки не сповільнюється, але й активно відновлюється і розширюється.

«Що стосується боєприпасів, то Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік», – повідомив Марк Рютте.

За словами генсека НАТО, Росія відновлює свої виробничі спроможності за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї. Зокрема, для модернізації армії росіяни використовують китайські технології.

Марк Рютте додав, що, за прогнозами, Росія зможе випустити 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Зазначимо, ОТРК цієї моделі здатні запускати балістичні, та крилаті ракети класу «земля-земля».

Рютте також не виключив, що Росія буде готова до застосування сили проти країн НАТО протягом п’яти років. Він наголосив, що російський диктатор Владімір Путін «готується до конфронтації, а не до миру».

Нагадаємо, на початку травня The Korea Times із посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України повідомило, що на російських підприємствах, які виготовляють дрони «Ланцет» і пускові установки для ракет «Іскандер», виявили верстати компанії з Південної Кореї DN Solutions. Обладнання доставили на територію Росії через китайських дистриб’юторів, які виконували поставки за контрактами 2023-2024 років.