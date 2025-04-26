Путін слухає доповідь Гєрасімова щодо Курщини

Начальник генерального штабу російських збройних сил Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Владіміру Путіну нібито про звільнення Курської області Росії. Під час звіту Гєрасімов вперше підтвердив участь північнокорейських солдатів у боях проти Збройних сил України.

Згідно із заявою Гєрасімова, «розгром» українських сил на Курщині завершили. За його словами, під час Курської операції ЗСУ нібито втратили 76 тис. військових.

Крім того, начальник російського генштабу вперше в офіційній доповіді визнав участь солдатів з КНДР у бойових діях проти українських військовослужбовців. Він заявив, що північнокорейські солдати проявили «професіоналізм та злагодженість».

За даними Збройних сил Південної Кореї, Північна Корея у січні та лютому 2025 року могла відправити до Росії ще щонайменше 3 тис. солдатів та велику кількість балістичних ракет.

Зазначимо, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 26 квітня Сили оборони контролюють значну територію на Курщині – зокрема, йдеться про прикордонні території поблизу Сумської області – селища Олешню та Горналь.

«Від початку доби в операційній зоні угруповання військ “Курськ” відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заяви ворожого керівництва про “розгром” українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне», – прокоментували заяви Гєрасімова у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, станом на початок лютого 2025 року, за даними Генштабу, росіяни втратили близько 40 тис. своїх військових, з них понад 16 тисяч – убитими. Окрім цього, на Курщині українські сили взяли в полон 909 російських військових, чим суттєво поповнили обмінний фонд.