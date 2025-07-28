Під час екскурсії можна оглянути унікальне обладнання машинної зали і котельню, які опалюють кампус Політехніки

Національний університет «Львівська політехніка» запровадив платні екскурсії для всіх охочих. Про це у понеділок, 28 липня, повідомила пресслужба університету.

Вартість екскурсії – 96 грн, а для учнів і студентів діють пільги. Відвідувачі можуть побувати в актовій залі ХІХ ст, де збереглися картини, створені за ескізами видатного художника Яна Матейка; в залі Юліана Захарієвича з унікальними шафами, виготовлені в 1880 р. у формах фламандського ренесансу в майстерні Францішка та Юзефа Вчеляків; в галереї ректорів, де представлені портрети очільників університету різних періодів.

Крім того, охочі мають змогу відвідати музей історії Львівської політехніки, де зібрані документи, світлини, прилади та інші експонати, що розповідають про заснування та розвиток університету, починаючи від заснування у 1816 році. Тут можна дізнатися про вклад випускників і професорів Львівської політехніки у розвиток авіації, космонавтики, комп’ютерних наук та інших галузей.

Серед інших локацій для відвідування — астрономічна обсерваторія, машинна зала та навчальний корпус №19.

Всі фото Львівської політехніки

Екскурсії проводять лише для груп від 5 осіб або менших — за умови оплати як за повну групу. Вартість становить 96 грн з особи, для студентів та учнів — 48 грн. Оплата здійснюється у безготівковій формі у книгарні в фойє Головного корпусу. Записатися можна за номерами: +38 (096) 542 80 88, +38 (068) 735 25 27.

Запис на екскурсію можна відмінити не пізніше ніж за 12 годин до її проведення.

Керівник Центру промоції Львської політехніки та екскурсовод Андрій Павлишин у коментарі ZAXID.NET розповів, що вхід для військових та їхніх сімей є безкоштовним. Також він зазначив, що разом з Орестом Лильо та працівниками музею історії Львівської політехніки проводить екскурсії у вихідні дні.

«Однак потрібно резервувати місця заздалегідь, оскільки кількість відвідувачів у цьому році є значно більшою ніж у попередньому. Це пов'язано з тим, що до нас приїжджають не лише з інших областей, а й з-за кордону», — каже керівник.

Андрій Павлишин додає, що екскурсії проводять українською та польською мовами. Тривалість залежить від туристичного маршруту — від 1 до 1,5 години.