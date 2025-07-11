Рейтинг технічних вишів уклав освітній сайт

Сайт «Освіта.ua» проаналізував показники технічних закладів вищої освіти України і уклав рейтинг з десяти найкращих. Його очолила Львівська політехніка. Десятку замикає ще один львівський виш – лісотехнічний університет.

Представлені у рейтингу 10 технічних університетів України є лідерами у своїй категорії. При укладанні цього списку аналізували результати трьох інших рейтингів – «Топ-200 Україна», Scopus та «Бал НМТ на контракт».

10 найкращих технічних університетів України

Національний університет «Львівська політехніка».

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Вінницький національний технічний університет.

Державний університет «Житомирська політехніка».

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Український державний університет науки і технологій.

Національний лісотехнічний університет України.

Докладніше із загальним рейтингом закладів вищої освіти України 2025 року можна за посиланням.