Львівську політехніку визнали найкращим технічним університетом країни 2025 року
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Рейтинг технічних вишів уклав освітній сайт
Сайт «Освіта.ua» проаналізував показники технічних закладів вищої освіти України і уклав рейтинг з десяти найкращих. Його очолила Львівська політехніка. Десятку замикає ще один львівський виш – лісотехнічний університет.
Представлені у рейтингу 10 технічних університетів України є лідерами у своїй категорії. При укладанні цього списку аналізували результати трьох інших рейтингів – «Топ-200 Україна», Scopus та «Бал НМТ на контракт».
10 найкращих технічних університетів України
- Національний університет «Львівська політехніка».
- НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
- Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
- Вінницький національний технічний університет.
- Державний університет «Житомирська політехніка».
- Харківський національний університет радіоелектроніки.
- Український державний університет науки і технологій.
- Національний лісотехнічний університет України.
Докладніше із загальним рейтингом закладів вищої освіти України 2025 року можна за посиланням.
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