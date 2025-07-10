Рейтинг побудований на аналізі трьох інших

Сайт «Освіта.ua» склав консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти 2025 року, в якому оцінює результати 240 університетів. При укладанні використали дані інших відомих рейтингів країни: «Топ-200 Україна», Scopus та «Бал НМТ на контракт», що оцінюють сучасні тенденції розвитку вищої освіти, цитованість наукових статей у наукових виданнях та інші показники.

За результатами 2025 року, девʼятий рік поспіль рейтинг очолює Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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Десять найкращих університетів країни за версією «Освіта.ua»:

Київський національний університет імені Шевченка.

Львівський національний університет ім. Франка.

Національний університет «Львівська політехніка».

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Харківський національний університет ім. Каразіна.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Національний медичний університет імені Богомольця.

Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Одеський національний університет імені Мечникова.

Повний список дивіться за посиланням.