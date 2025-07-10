Рейтинг 240 університетів України: який заклад визнали найкращим
Освітній сайт проаналізував заклади вищої освіти
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Сайт «Освіта.ua» склав консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти 2025 року, в якому оцінює результати 240 університетів. При укладанні використали дані інших відомих рейтингів країни: «Топ-200 Україна», Scopus та «Бал НМТ на контракт», що оцінюють сучасні тенденції розвитку вищої освіти, цитованість наукових статей у наукових виданнях та інші показники.
За результатами 2025 року, девʼятий рік поспіль рейтинг очолює Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
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Десять найкращих університетів країни за версією «Освіта.ua»:
- Київський національний університет імені Шевченка.
- Львівський національний університет ім. Франка.
- Національний університет «Львівська політехніка».
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- Харківський національний університет ім. Каразіна.
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
- Національний медичний університет імені Богомольця.
- Національний університет «Києво-Могилянська академія».
- Одеський національний університет імені Мечникова.
Повний список дивіться за посиланням.