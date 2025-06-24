При укладанні рейтингу враховували вплив ШІ на дослідницьку діяльність

Українські заклади вищої освіти уклали в щорічний академічний рейтинг «Топ-200 Україна 2025». Рейтинг університетів сформував Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, повідомляє «Освіта.ua».

До найкращих 20 університетів України цього року ввійшли 6 київських університетів, 3 університети з Дніпра, по два зі Львова та Харкова та по одному – із Сум, Івано-Франківська, Одеси, Чернівців, Ужгорода, Рівного й Тернополя.

Найкращі 10 університетів України:

Київський національний університет ім. Шевченка (торік він посів другу позицію). Львівська політехніка, яка піднялася з третьої позиції торік. Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, який лідирував у 2024 році. Сумський державний університет. Львівський національний університет ім. Франка. Харківський національний університет ім. Каразіна. Національний університет біоресурсів і природокористування. Карпатський національний університет ім. Стефаника. Харківський політехнічний інститут. Одеський національний університет ім. Мечникова.

У процесі укладання цьогорічного рейтингу посилили увагу до показників, які відображають вплив штучного інтелекту на дослідницьку діяльність, інноваційну активність, соціальний вплив університетів. Врахували сучасні тенденції трансформації вищої освіти.

«Укладачі рейтингу наголошують, що штучний інтелект уже сьогодні істотно трансформує вищу освіту – від викладання та дослідницької діяльності до систем оцінювання університетів – і починає впливати на саму методологію формування академічних рейтингів. Отже, в епоху стрімких технологічних змін найважливішим стає не лише пошук відповідей, а й формулювання правильних запитань – саме вони визначатимуть майбутнє академічної спільноти та справедливість її оцінювання», – пише «Освіта.ua».

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Оцінювання діяльності українських університетів цьогоріч здійснювалося на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників.