Цей рейтинг є найповнішим світовим

До рейтингу QS World University Rankings 2026, у якому представлені понад 1500 університетів з усього світу, увійшло 10 українських університетів. Про це повідомила «Освіторія».

Дослідження закладів вищої освіти для всесвітнього рейтингу університетів починають у вересні, а результати рейтингу публікують у червні.

Які українські університети увійшли до рейтингу

У рейтингу QS World University Rankings 2026 цього року найвище стоїть Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Його місце між 721 та 730 позиціями.

Далі йде Харківський національний університет імені Каразіна (781-790).

Трохи нижче (між 801 та 850 сходинками) – Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Після першої тисячі найкращих світових вишів йдуть:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

НУ «Львівська політехніка»;

Сумський державний університет;

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА);

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

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Світові тенденції вищої освіти

Найкращими закладами вищої освіти світу визнали 9 американських, 4 британські, 2 китайські та 2 австралійські. Весь список можна переглянути тут.

У цьогорічних рейтингах зросли позиції азійських університетів, їх у рейтингу всього 565, тобто більше третини. За словами старшого віцепрезидента QS Бена Соутера, азійські країни продовжують інвестувати значні кошти в дослідження, інтернаціоналізацію та довгострокову стратегію у вищій освіті. Найстрімкіше розвивається університет Санвей у Малайзії – за рік він піднявся вгору на 120 пунктів.

QS World University Rankings є найповнішим світовим рейтингом, у якому представлені найкращі навчальні заклади усього світу. Рейтинги укладають аналітики даних на основі досвіду студентів, партнерств університетів, дослідницької діяльності та кваліфікації викладачів.