Ярослав Рущишин був нетиповим політиком – не любив камер, не давав гучних інтерв'ю, їздив на розфарбованому петриківкою мотоциклі та був авантюристом, який не боявся робити щось вперше. Його загибель 24 липня стала шоком – раптове відчуття болю й порожнечі, але водночас вдячність за все зроблене. Журналістка Мар'яна Карапінка написала: «Так треба жити, щоб коли ми на своєму уявному Harley не справимося з керуванням, у світі ще довго відлунювала вдячність».

Львів 28 липня попрощався з Ярославом Рущишиним. ZAXID.NET зібрав спогади про вчинки та характер політика, якими він нам запам'ятається.

Той, хто творив і об'єднував

Одним із перших, хто написав спогад про Ярослава Рущишина за кілька годин після його загибелі, був медіаексперт та директор Інституту фронтиру Євген Глібовицький.

«Дякую тобі, Славку! За "Студентське братство", всі три твої особисті революції й вміння тримати удар. За Марекову і твою "Дзигу", за музику, галерею, Проскурню і Покальчука, Флюґери та весь інший джаз! Дякую за вар'ятський "Вивих" і стриману "Українську молодь – Христові!" з гітарними рифами "Плачу" і "Півнів". Дякую за "Радіо Ініціатива" та за "Львівську ґазету", яка була променем надії у найтемніший час Кучми з Медведчуком та вже вбитим Ґією», – написав Глібовицький.

Громадський діяч та дисидент Мирослав Маринович каже, що загибель Рущишина створила несподіваний ефект. Лише після цього всі усвідомили всю велич його постаті.

«Фейсбук гуде від вдячних спогадів – і всі вони хай стануть в очах Бога людськими свідченнями про його праведність!», – каже Маринович.

Він згадує про Рущишина як про людину, яка гуртувала навколо себе небайдужих і творила сучасну історію України: Революцію на граніті, студентське голодування, мистецьке об’єднання «Дзиґа», фестивалі «Вивих», Помаранчеву революцію й Революцію Гідності, Український католицький університет.

Ярослав Рущишин з друзями Маркіяном Іващишином і Юрієм Покальчуком

«Якщо почитати про Тебе безконечний потік написаного від усіх, хто знав Тебе добре і не дуже, то у стороннього спостерігача складається враження, що Ти був святий і не інакше! Вже читала й докори про те, що, мовляв "не дооцінили при життю, а пишуть оди лиш тепер, коли запізно!...". Мені від усього цього млосно… Чи був Ти святим, як оце про Тебе пише ФБ? Ні не був... Бо ж святі по Землі не ходять… Чи мав Ти ворогів? Так мав... бо Ти боровся, відвойовував, сварився, мирився, викорчовував і зрощував, прощав і не прощав, помилявся, мав рацію, відстоював, робив добрі й не дуже вчинки, молився і грішив, як і усі ми… Ти жив! І завжди стремлів!», – каже подруга Рущишина ще зі студентських часів, дизайнерка Роксоляна Шимчук.

«Робота з людьми – це служіння»

Глібовицький висловив вдячність і за бізнес, який створив і розвинув Рущишин – швейну фабрику «Троттола». Через прозоро зароблені гроші його ненавиділи податківці та бандити на початку 2000-х років. Глібовицький пише, що підприємець не дав статкам з'їсти й поглинути його.

Сам Рущишин говорив: «Коли починаєш бізнес самотужки, доводиться працювати багато, поєднувати різні ролі та вести за собою людей. Мені близький підхід митрополита Андрей Шептицького до роботи з людьми – це служіння. У центрі праці митрополита завжди була людина, її гідність, пошана, незважаючи на статус і посади. Саме такий підхід дозволяє побудувати успішну компанію, успішну країну».

«Уособлював Різдво й Великдень»

Друзі та знайомі Рущишина часто згадують про нього у контексті двох свят – Різдва та Великодня. Він запрошував колег додому, організовував вертепи та любив колядувати з гітарою. Депутатка Оксана Савчук пише, що торік під час Різдва у Рущишина виникла спонтанна ідея поколядувати. Для цього він зібрав охочих у коридорі готелю «Національний».

Великдень Рущишина був пов'язаним із гаївками й Шевченківським гаєм. Італійський фотограф та член родини Рущишина Марко Галліополі опублікував світлину з Ярославом, яку зробив 2011 року. На фото Рущишин усміхнений біжить у Шевченківському гаю.

«Для всіх він був філантропом, політиком, лідером, а для нас він був просто дядьком Славком. Не просто дядьком, а душею сімейних свят, Він уособлював наші Різдво і Великдень. Дядько, який сам змінював атмосферу. Не знаю, яку порожнечу він залишить у місті, але знаю, що в нашій родині він залишить величезну діру. Не буде так, як раніше, але ми повинні знайти в собі сили завжди святкувати життя, також і за нього, тому що Славко, якого я знав і якого зміг зрозуміти, був людиною, яка святкувала кожну секунду життя з оптимізмом і радістю», – каже Марко Галліополі.

Ярослав Рущишин у Шевченківському гаю. Фото Марко Галліополі

У Шевченківському гаю говорять, що Рущишин не пропускав великодніх святкувань з часу їх запровадження у скансені. Останніми роками він допомагав музеєві з різноманітними проєктами.

Депутатка Наталія Піпа пише про особливе почуття гумору Рущишина та любов до української культури. Вона пригадує, що 2019 року на день Святого Миколая «Голос» був єдиною фракцією, у якої стояли маленькі шоколадні подарунки.

«Ми ніяк не могли зрозуміти, хто був тим Миколаєм. Усі, включно, зі Славком поводилися так наче поняття не мають звідки взялися подарунки. Казав потім: «А як інакше навчити свята святкувати?». У тому був весь він», – пригадує колега Рущишина.

«Справжній рок-н-рол»

Друзі Рущишина згадують його любов до мотоциклів. Євген Глібовицький пише, що його завжди лякав Harley Davidson, на якому їздив Рущишин.

«Але петриківські розписи на його глянцево-чорному тілі були фантастичними! І коли ти на ньому катав Мариновича – то був справжній рок-н-рол!», – згадує Глібовицький.

Рущишин та Маринович на мотоциклі. Фото Українського католицького універстету

Досвід поїздок з Рущишиним має і письменник Сергій Жадан. Він пригадує, що багато років тому виступав у «Дзизі», захопився розмовами після виступу й в останній момент згадав, що запізнюється на потяг.

«Подивився на годинник і зрозумів, що встигнути нереально. "Не хвилюйся, – сказав Слава Рущишин, – встигнемо". Стрибнули в його автівку, їхали якимись дворами, але встигли. Закинув у вагон мене, слідом – мою торбу. Це запам’яталось – він не кидав і не зневірювався», – сказав Жадан.

Депутат Дмитро Наталуха згадує й інші захоплення Ярослава Рущишина. За його словами, вони разом каталися на вейк-сьорфі.

«Ти завжди грав в довгу»

Рущишин фінансово підтримував десятки культурних й освітніх проєктів. Письменник Олег Ущенко говорить, що в політика була особливість – він попри депутатство, членство в наглядових радах, добрий бізнес та високу вагу у суспільстві, зберіг доступність та комунікабельність.

Експерт з взаємодії держави з релігійними організаціями Денис Коляда пригадує, що вперше прийшов до Ярослава Рущишина, коли був студентом другого курсу.

«Мав якийсь наївний проєкт, шукав підтримки. А вийшов із кабінету іншим. Бо він не просто вислухав. Він одразу потягнув у глибину. Ми почали з питань логістики й фінансування, а завершили – дискусією про Нормана Девіса, польсько-українське прикордоння, роль наративу в історіографії. Я вийшов із його кабінету приголомшений: людина, яка однаково переконливо може говорити про економіку і про ідеї. Про бізнес і про культуру. Про УКУ і про Європу. Про Львів і про Київ. А головне – робити це з простотою, яка не принижує, а надихає», – написав Коляда.

Директорка бізнес-школи УКУ Ярина Бойчук вважає, що без Рущишина не існувало б ініціатив, інституцій, спільнот. Вона пригадує, що під час спілкування з політиком жартувала: якби не його постійні інвестиції в ідеї, то він би давно був, як мінімум, олігархом локального пошиву.

«Але ти не міг інакше! При цьому, ти грав завжди в довгу, залишаючись на будь-яку потребу із заснованими тобою ініціативами і людьми, які повірили тобі. Такі команди завжди відчували твою підтримку і захоплення тим, що їм вдається. І наша бізнес-школа УКУ – це лише один із десятків таких твоїх реалізованих задумів!», – розповіла Ярина Бойчук.

Журналіст та правозахисник Алім Алієв пригадує, що саме Ярослав Рущишин в далекому 2010 році підтримав проведення у Львові перших Фестин кримськотатарської культури. Він говорить, що після першого спілкування з Рущишиним подумав, що було б добре, аби у кримських татар були такі бізнесмени.

«Але "бізнесмен" – занадто вузько для тебе, у тебе одночасно було багато капелюхів, бо ти був там, де того потребувало твоє місто та твоя країна», – сказав Алім Алієв.

«Не міг не брати відповідальність»

Колеги та друзі Ярослава Рущишина пригадують, що він неохоче погодився спробувати себе як депутат і поїхати зі Львова. Підприємець Юрко Назарук пригадує, що Рущишин завжди мав сум через політику. Зокрема, через загальні політичні невдачі всього його покоління.

«Він ніби й хотів туди йти, бо не міг не брати відповідальність, але вроджена нетерпимість до лукавства і ціннісний стрижень порядності – не давали можливості інтегруватись в політичне середовище», – написав Назарук.

Депутат Ярослав Юрчищин пригадує, як разом зі Святославом Вакарчуком та Романом Лозинським переконував Рущишина приєднатися до «Голосу». За словами політика, завдяки Рущишину львівський осередок «Голосу» був одним із найсильніших.

Інший колега, Ярослав Железняк, розповідає, що 22 липня, в день голосування законопроєкту №12414 Рущишин був дуже засмученим. Політик протестував через скандальну ініціативу й намагався блокувати трибуну.

Під час промови на прощанні з Рущишиним політик Роман Лозинський скаже, що Рущишину таки вдалось зберегти справжність в українській політиці.

«Його рішення піти у політику було, напевно, одним із найскладніших. Але це рішення про присвяту, про служіння, про справжність. І для багатьох молодих людей, для нас усіх він є прикладом справжності і світла в темряві, найбільшою цінністю», – вважає політик.

Домашнє завдання

Після прощання з Ярославом Рущишиним його син Гнат опублікував «домашнє завдання» від батька. За словами Гната, праця Ярослава мала три риси – візійність, глибину та сталість.

«Мій тато міг знаходити слова, відчувати настрій спільноти. Одного разу, бувши в стінах Українського католицького університету на щорічній зустрічі зі стипендіатами, після багатьох натхненних виступів студентів і жертводавців, дійшла черга до батька. Його слово звучало приблизно так: "Навчання в університеті коштує 100 000 грн. Щоб ви мені кожну копійку відпрацювали. Дякую"», – цитує Ярослава Рущишина його син.

Гнат Рущишин під час прощання з батьком. Фото ZAXID.NET

Гнат додає, що батько не вважав себе педагогом і не хотів нікого навчати. Попри це він залишив після себе велике домашнє завдання.

«Скоріш за все, тато почав би так: "Вірте в цей світ і довіряйте людям навколо. Читайте, вчіться, творіть, робіть. Робіть для себе, для свого оточення, для своєї громади, для всього суспільства за простими принципами: візія, зміст, сталість". І так по колу все більше і більше, з помилками й промахами, але робімо. А свята ще будуть і будуть події, і будуть подорожі, і Маланка, і гаївки, і коляда. Коляда точно буде!», – сказав Гнат Рущишин.