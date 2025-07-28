Два вагони пасажирського потяга зійшли з рейок на півдні Німеччини

У Німеччині серед постраждалих внаслідок сходу пасажирського потягу з рейок постраждали п’ятеро українців. Про це у понеділок, 28 липня, повідомило міністерство закордонних справ України, передають «Інтерфакс-Україна», hromadske та «Українська правда».

МЗС повідомило що серед постраждалих громадян України – 59-річний чоловік та подружжя з двома неповнолітніми дітьми. Їх госпіталізували, наразі вони перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медзакладах.

За даними МЗС, загрози життю постраждалим в аварії українцям немає. У міністерстві наголосили, що серед загиблих в залізничній аварії українців немає.

За справою щодо аварії потяга стежить генеральне консульство України в Мюнхені. Консули готові надавати необхідне сприяння.

Нагадаємо, 27 липня поблизу міста Рідлінген на півдні Німеччини сталася залізнична аварія – пасажирський регіональний потяг, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма, зійшов з рейок. Внаслідок залізничної аварії загинули троє людей, ще близько 50 пасажирів отримали травми, 25 з них – перебувають у важкому стані.

Серед загиблих – машиніст поїзда та ще один співробітник німецької залізниці. Загалом у поїзді подорожували близько 100 пасажирів. Причиною аварії міг стати зсув ґрунту.