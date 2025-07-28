У Німеччині зійшов з рейок потяг з пасажирами

У неділю, 27 липня, в Німеччині зійшов з рейок регіональний потяг з пасажирами на борту. Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це повідомив німецький щотижневий журнал Spiegel.

Інцидент трапилась близько 18:10 за місцевим часом в районі Біберах поблизу міста Рідлінген, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг. З рейок зійшли два вагони пасажирського регіонального потяга, що прямував із міста Зігмарінген до Ульма.

Внаслідок залізничної аварії загинули троє людей, ще близько 50 пасажирів отримали травми, 25 з них – перебувають у важкому стані. Серед загиблих – машиніст поїзда та ще один співробітник німецької залізниці. Загалом поїзді подорожували близько 100 пасажирів.

Для ліквідації наслідків на місці аварії працювали кілька сотень рятувальників, а також спецтехніка та шість вертольотів.

За словами міністра внутрішніх справ Баден-Вюртембергу Томаса Штробля, причиною аварії міг стати зсув ґрунту, оскільки напередодні у регіоні була сильна злива. Однак точні причини події встановлять слідчі.

Нагадаємо, 5 червня 2024 року на сході Чехії у місті Пардубиці пасажирський експрес RegioJet 1021 зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo. Внаслідок залізничної аварії загинули четверо людей, двоє з них – громадяни України.