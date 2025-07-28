Центральним елементом меморіалу буде фіалка з вірша загиблого героя Максима Кривцова

У Жовкві обрали проєкт меморіального комплексу полеглим військовим з Жовківської громади. Архітектурний конкурс виграла команда авторів зі Львова. Про це 28 липня повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський. Головний символ фіалки автори проєкту взяли із вірша загиблого героя Максима Кривцова.

На конкурс подали 15 проєктів. Серед них обрали роботу львівських архітекторів: Ігоря та Петра Крупи, Оксани Бадунь, Олега Пундора.

«У центрі – колонада зі стелами, де будуть імена та фото наших полеглих воїнів. На кожній – QR-коди, які розповідатимуть їхню історію. Живі історії. Про любов, біль, боротьбу і віру. Попереду – квітка фіалки, що проростає з каменю. Символ того, що життя триває. Навколо – фонтан, лавки, дерева, безбарʼєрні доріжки», – розповів міський голова.

Денний вигляд мемоіралу

Вечірній вигляд меморіалу

Як видно на візуалізації проєкту, він передбачає вело- і автопарковки, встановлення лавок, висадження дерев і клумб. Впорядкований простір охопить площу включно з головним і бічним входами у народний дім.

«Основою архітектурно-просторової композиції комплексу є елемент завершення перименту площі – колонада-монумент, складена зі стел. На стилобаті вигравірунівний напис з вірша загиблого поета Максима Кривцова “проростуть філками навесні”, яка стала джерелом натхнення для центральної композиції», – розʼяснюють автори проєкту.

Розʼяснення концепції проєкту від авторів

Квітка фіалки, що пробивається крізь бруківку, є символом незламності духу воїнів. Як варіант автори проєкту пропонують квітку-водограй. Наступним кроком буде підготовка проєктно-кошторисної документації для спорудження комплексу.

Нагадаємо, меморіальний комплекс полеглим захисникам у Жовкві облаштують біля народного дому і дерев’яної церкви Святої Трійці зі спадщини ЮНЕСКО на вул. Львівській, 37. На цьому місці у радянські часи був «вічний вогонь» і пам’ятник радянському солдатові, який демонтували у 2022 році.