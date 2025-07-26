Друзі, вітаю. Це канал Львів 24. Мене звати Андрій Дрозда і сьогодні у нас важлива розмова. Ми поговоримо про нову політичну реальність, у якій несподівано опинилися всі після скандального голосування в парламенті – про те, як голосували львівські депутати, як вони реагували, а також про реакцію людей, передусім молоді, на вулицях Львова, Києва та інших міст. І про те, куди все це нас привело.

Але перш ніж перейдемо до цієї теми, звісно, не можемо не згадати абсолютно трагічну подію і новину, з якою ми всі сьогодні прокинулися – довідавшись, що у дорожньо-транспортній пригоді, в аварії на дорозі, загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Відомий львівський, і не лише у Львові відомий, підприємець, громадський діяч, мислитель – дуже активний і знаковий чоловік як для міста Львова, так і для всієї країни. Я не буду переповідати деталі самої ДТП. Сталося це неподалік Рогатина, на Івано-Франківщині. Ярослав Рущишин був на мотоциклі, на якому часто подорожував. Абсолютно трагічна новина.

Для тих, хто не знає, я додам, що Ярослав Рущишин був співзасновником мистецького об'єднання «Дзиґа» і багатьох інших знакових суспільних і культурних проєктів у Львові – ініціював їх, фінансував. Це і музичні фестивалі, мистецькі виставки, акції – усе те, що робить Львів Львовом, а Україну – Україною. І багато поколінь виросли на цих літературних подіях, музичних концертах, які, зокрема, разом із Маркіяном Іващишиним та іншими соратниками Ярослав Рущишин втілював у життя.

Також відомо, що ще в молоді роки і Рущишин, і Маркіян Іващишин були лідерами Студентського братства і учасниками першої – ще до проголошення незалежності України – студентської Революції на граніті. І згодом уже в багатьох інших суспільно важливих політичних подіях Рущишин брав активну участь: у подіях Помаранчевої революції, на Євромайдані, у ході Революції Гідності тощо. Звичайно, для Львова і для України – це величезна втрата. Соцмережі заповнені згадками, спогадами, подяками Ярославу Рущишину.

Я хотів би лише додати, що кілька днів тому, коли в парламенті голосували за скандальний законопроєкт №12414, Ярослав Рущишин був одним із тих небагатьох народних депутатів, які блокували трибуну, які не дозволили статися непоправному – для нашої країни, для нашої правоохоронної системи, системи відносин у державі. І ось, на жаль, коли запустився процес суспільної реакції і з’явилася можливість якось виправити ситуацію – ми буквально за ці кілька днів побачили, що втратили одного з найяскравіших представників парламенту, який справді відстоював народні інтереси – інтереси громади Львова, інтереси наших громадян.

Переходимо до того, що сталося в парламенті цього тижня. Наш президент разом із ручною більшістю в парламенті на повному ходу врізався у стовп – і повністю втратив зв’язок із реальністю, вирішивши скасувати незалежність антикорупційних органів – НАБУ і САП. Мене особисто ця подія вразила. І, судячи з реакції людей на вулицях і в соцмережах, з тих протестів, які з’явилися як відповідь на те, що сталося – не лише мене.

І вже відомо, що причиною таких дій президента та його команди стали розслідування і підозри з боку саме антикорупційного Національного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – щодо ексміністра Олексія Чернишова, а також близького партнера Зеленського, друга й бізнес-партнера Тімура Міндіча та інших осіб, наближених безпосередньо до президента і до Офісу президента. Тобто це ті самі «любі друзі», тільки в новій реінкарнації. І на Банковій вирішили – щоб урятувати цих «любих друзів», треба «переконати» парламент проголосувати за абсолютно ганебний законопроєкт, до якого в останню мить запхнули правки про ручний режим керування антикорупційними органами – через Генерального прокурора, тобто через вертикаль президента, адже Генпрокурора відомо хто призначає.

До речі, автором цих правок став одіозний проросійський нардеп Бужанський. Він тріумфував у парламенті. І це, звичайно, було огидно спостерігати. А щоб усе виглядало ще, так би мовити, переконливіше для людей, наші силовики – Служба безпеки України – провели спеціальну операцію, інакше це й не назвеш, з «викриття» російських кротів та інших порушників закону серед співробітників уже згаданих антикорупційних відомств. Ну а Бужанського при цьому, звичайно, ніхто не розслідує і не затримує.

Я не буду говорити про деталі обшуків, нальотів, «спецоперацій» СБУ проти НАБУ і САП – зрозуміло, що навіть якщо там і були якісь реальні підстави, усе це було зманіпульовано для дискредитації цих органів і проведення потрібного голосування у Верховній Раді. І, попри миттєве обурення суспільства, наш президент підписав цей ганебний законопроєкт №12414 – хоча вже на той момент на вулицях стояли люди, тисячі в Києві, Львові, інших містах.

Наступного дня протести були ще масовішими – і засвідчили катастрофічний обвал довіри до влади. Такі протести були абсолютно немислимі під час війни – очевидно, що на це й розраховували в команді президента. Але вони жорстко – навіть жорстоко – прорахувалися. До суспільного обурення додалися ще й дзвінки з Брюсселя, Парижа, Берліна, Лондона, заяви з Вашингтона – про те, що в Україні відбувся поворот не туди. І президенту Зеленському чітко дали зрозуміти, що без незалежних НАБУ і САП перспективи України в Європейському Союзі – і в будь-якому цивілізованому товаристві – будуть намертво поховані. Це стосується і фінансування бюджету України донорами – що абсолютно критично для країни під час війни. І, здавалося б, кожен професійний політик мав би легко передбачити можливість такого сценарію. Але Зеленський, Єрмак і вся команда Банкової цього не передбачили. Що знову ж таки свідчить або про вкрай низький рівень їхньої професійності, або про повну відірваність від реальності – що дуже ймовірно.

Бажання захистити умовних «членів сім’ї» – тим паче, що там і справді є куми, і давні друзі самого президента – виявилося сильнішим за відчуття реальності, за відчуття ризику, загрози, яку створює вся ця ситуація. Ми бачимо, як у нас змінюються президенти, але з часом усі наступають на ті самі граблі. І цього разу корупційний інтерес безумовно переважив навіть ризик втратити державу під час війни. Це шокувало українців. Але наші громадяни – і європейці, які телефонували Зеленському – зрештою більш-менш привели президента до тями. Президент уже заявив, що почув кожного – напевно, так можна охарактеризувати його реакцію. Відтак Зеленський подав у парламент як невідкладний новий законопроєкт, який має повернути все, як було раніше – до фатальної помилки. 31 липня парламентарі зберуться на позачергове засідання. Їх повертають із відпусток, куди раптово відправили на місяць – аби знову проголосували. Тільки цього разу голосування справді має відповідати інтересам народу і держави України.

Я, наприклад, звернув увагу на те, як поводилися львівські нардепи. Частина – абсолютно гідна. Ми вже згадували про Ярослава Рущишина. Були й інші, хто блокував трибуну, хто голосував проти. Але були й ті, хто повелися абсолютно ганебно – зокрема, депутати від «Слуги народу» та інших фракцій. Після кількох днів ганебного мовчання ми побачили, що народні депутати поступово, коли вже з’явилася відмашка з Банкової – або явні ознаки того, що ситуація фатальна і треба розвертати – почали визнавати, що вони помилилися. Вони кажуть, що відбулася «політична помилка».

Погляньмо на кілька таких дописів у соцмережах. От, львівський депутат від «Слуг народу» Ростислав Тістик написав. Є допис Жана Беленюка – у них усіх подібні формулювання. «Помилився» – написав Беленюк. Він Львів не представляє, але це показова риторика. Павло Бакунець представляє Львівщину, Яворівський район – у нього теж схожий допис про те, що ситуацію треба розвертати, він буде підтримувати сесію, яка має посилити антикорупційні органи. Ростислав Тістик пише: «У політиці бувають помилкові рішення. Сила демократії в тому, що суспільство має голос, політики мають його чути. Очікую на президентський законопроєкт».

Абсолютно шаблонна фраза. Що означає «очікую»? Як вирішить президент – так і буде, по суті, каже цей нардеп. Таких дописів – чимало. Я ж акцентую саме на львів’янах. І от усі ці кнопки, які проголосували за скандальний законопроєкт, зараз поводяться однаково – або мовчать і вичікують, або тихо обурені, що Банкова «макнула» їх у неприємну субстанцію, або публічно визнають, що це була помилка – сподіваючись на прощення суспільства. Хоча особливо й не каються. Кажуть, мовляв, не чули, якось пропустили момент, що думає народ – хоча жоден із них не збирався радитися з народом перед голосуванням.

Цікавою є реакція іншого львівського депутата – Романа Лозинського – на всі ці вибачення і визнання помилок. Лозинський – ветеран Сил оборони, воював на Херсонщині, представляє фракцію «Голосу» і нині працює в парламенті. Він написав: «Бачу “вибачення” і прозріння колег, які голосували за ліквідацію НАБУ і САП. Викликає огиду і повагу водночас».

У мене поваги не викликає – у Лозинського, можливо, так. «Повагу – бо публічно визнають помилку одиниці», – пише Лозинський. Але це, насправді, спроба самозбереження. У декого ще є ілюзія, що в такий спосіб вони збережуться в політиці. Це не про совість. Бути першими тут – значить мати совість, вважає Лозинський. А я вважаю – це звичайне перевзування в повітрі. Можна сказати – пристосуванці? Саме так, Романе. Бо вітер знову повіяв в інший бік. Але навіть так – це краще, ніж сцикливе мовчання більшості. Або ще гірше – спроби виправдатися і знайти цукерку у величезній купі багна. Огидно – бо для визнання помилки знадобилося три дні і повний розворот президента. Аргументів у залі було недостатньо, констатує Лозинський, хоча були і дебати, і блокування трибуни. Але цього замало. Заклики міжнародних партнерів, від яких залежить виживання країни і вступ до ЄС – теж недостатні. Перші за час повномасштабної війни політичні мітинги – теж недостатні. Голосування за №12414 має стати клеймом для кожного – бо ця «помилка» могла коштувати життів і самого існування країни. Тут я повністю згоден. Таке не пробачається. Українці мають пам’ятати про це голосування, коли б не відбулися вибори. Разом із тим, я не можу закликати колег складати мандати – у мирний час це було б єдиним шляхом.

Справді, зараз лунають заклики до депутатів скласти мандати – і я серцем абсолютно за. Але тут є аргумент, який наводить Лозинський: зараз втрата кожного депутата-мажоритарника – ще один крок до недієздатності парламенту. У нас, згідно з Конституцією, парламентсько-президентська республіка, і роль парламенту – визначальна. Переобрати мажоритарників зараз неможливо. Якщо йдеться про списочників – після них у списку є інші, вони проходять автоматично. Але мажоритарники – це проблема. Без парламенту не буде держави. І саме це відчувають колеги, які зараз поводяться так, бо знають, що їм нічого не буде. Вони визнають: так, ми помилились, 31-го переголосуємо – і все забудеться.

Я закликаю львів’ян, передусім: зверніть увагу на своїх народних обранців. Якщо нас дивляться люди з інших регіонів – будь ласка, подивіться, хто представляє ваш округ, ваш регіон. Як ці депутати голосували за цей жахливий, катастрофічний законопроєкт. Запам’ятайте їхні імена. У цих людей не має бути політичного майбутнього.

Ось таким був цей тиждень. На жаль, під час війни ми втрачаємо найкращих – ідеться як про наших захисників, так і про Ярослава Рущишина, який загинув трагічно. А найгірші залишаються з мандатами – і далі можуть шкодити країні під куполом. Така в нас сьогодні розмова. Пишіть свої думки в коментарях. До наступної зустрічі в ефірі і на YouTube-каналі «Львів 24».