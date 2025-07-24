Львів'яни протестують через законопроєкт про ліквідацію НАБУ і САП

Після ухвалення законопроєкту №12414 про підпорядкування НАБУ та САП Офісу генпрокурора частина народних депутатів з Львівщини, яка голосувала за, прокоментувала своє рішення. У соцмережах дописи поширили Ростислав Тістик зі «Слуги народу» та Петро Бакунець з депутатської групи «Довіра». Також скандальне голосування прокоментував ZAXID.NET нардеп зі «Слуги народу» Святослав Юраш. Більшість народних обранців попри протести по всій країні не коментують голосування.

Депутат Ростислав Тістик назвав своє рішення помилковим. Зазначимо, що ZAXID.NET намагався дізнатися, чому нардеп підтримав ініціативу й телефонував йому 23 та 24 липня. Однак депутат ігнорував дзвінки.

«У політиці бувають помилкові рішення. Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроєкт», – написав Ростислав Тістик.

Павло Бакунець написав, що Верховна Рада має дослухатись до думки суспільства. Депутат також не відповідав на дзвінки ZAXID.NET 23 та 24 липня.

«Українське суспільство проти закону №12414, а саме суспільство і делегувало депутатів у Верховну Раду. Тому ми повинні дослухатися до думки громадян! Наголошую! Про ліквідацію НАБУ чи САП не йдеться. Без них нам ніколи не бачити правової держави і ЄС. Антикорупційні органи зберігають свої повноваження! Вчора мав можливість особисто поставити запитання генпрокурору – він публічно запевнив, що не забиратиме справ у НАБУ та САП», – написав Павло Бакунець.

Він додав, що готовий повертатися в сесійну залу та продовжити роботу. Також нардеп подякував всім, хто вболіває за антикорупційні органи.

У коментарі ZAXID.NET депутат Святослав Юраш 23 липня сказав, що голосував за законопроєкт через історію з російськими паспортами й російськими зв'язками у НАБУ та САП, які викрила СБУ.

«Навіть депутати з опозиції підтримали законопроєкт. З того моменту було дуже багато розголосу, обурень і критики – деколи нерозумної, часто резонної. В цьому контексті ми бачимо кроки від президента, який зібрав всіх керівників служб. Ми й в законодавчому контексті бачимо кроки і я дуже цікавлюсь, що мої колеги запропонують. Коли це з'явиться, то я ознайомлюсь і ухвалю рішення, чи приєднатися. Тому що розумію фундаментальну потребу у боротьбі з корупцією і якраз не завжди є висока ефективність цих структур. Це ствоювало давню потребу провести у них зміни. Все так швидко вибухнуло через те, що СБУ відкрила Україні та світу», – сказав Святослав Юраш.

Також депутат подякував протестувальникам, що вони висловлюють свою позицію. За його словами, українцям не до кінця пояснили суть законопроєкту №12414.

ZAXID.NET також зателефонував Євгену Петруняку зі «Слуги народу». Проте він заявив, що «не має ні часу, ні можливості на коментарі». Решта депутатів з Львівщини, яка підтримала закон про ліквідацію НАБУ та САП, станом на момент публікації проігнорувала дзвінки та повідомлення редакції.

Додамо, що детальний перелік того, як голосували депутати за скандальний законопроєкт №12414 можна переглянути за посиланням. Загалом ініціативу з правками проросійського депутата Максима Бужанського підтримали 263 депутати.