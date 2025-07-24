Політик, меценат та підприємець Ярослав Рущишин загинув 24 липня

У четвер, 24 липня, львівський політик та депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Інформацію про це першим опублікував сайт «Твоє місто». ZAXID.NET отримав підтвердження від близьких політика.

За інформацією «Гал-інфо», аварія трапилась 24 липня, приблизно о 21:45. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з трактором. Політик помер під час госпіталізації.

«Непоправна втрата – у ДТП трагічно загинув Ярослав Рущишин – почесний сенатор Українського католицького університету, один із засновників Бізнес-школи УКУ, великий приятель та меценат нашого університету, Людина честі, гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України», – повідомили в Українському католицькому університеті.

«Ярослава Рущишина шаную і люблю. Його лідерство, думка, слово були для мене надзвичайно цінними. Як буде бракувати Славка в сімʼї, місті, країні… Со святими упокой!», – написав президент УКУ митрополит Борис Ґудзяк.

57-річний Ярослав Рущишин народився у Львові. Освіту здобув у Львівському торговельно-економічному інституті (бухгалтерський облік), Києво-Могилянській академії (бізнес-адміністрування), Київському університеті ім. Т. Шевченка (правознавство). Також він пройшов дві сертифікатні програми з філософії в УКУ. Рущишин був активним учасником Студентського братства та разом з іншими студентами на початку 1990 років створив Студентське братство торгово-економічного інституту, яке організувало в Києві перший успішний Майдан. Подія ввійшла в історію як Революція на граніті. Ярослав Рущишин був одним з лідерів акції.

У 1993 році Ярослав Рущишин став співзасновником мистецького об'єднання «Дзиґа» та кілька років працював головним бухгалтером організації. «Дзиґа» фінансово підтримувала молодих українськомовних митців. Також на початку 1990 років Рущишин організовував культовий фестиваль «Вивих» і зустріч «Українська молодь – Христові». Разом з Маркіяном Іващишиним був продюсером гуртів «Клуб шанувальників чаю», «Мертвий півень», «Дзиґа джаз квартет», перших проєктів «Океану Ельзи» та співачки Руслани. У 1995 році політик співзаснував та очолив швейну фабрику «Троттола». Частину прибутку інвестував у культурні та освітні ініціативи Львова. У 2003-2004 роках Рущишин разом з Маркіяном Іващишиним заснував «Львівську газету».

«Треба в молодечі роки бути активним і не чекати, що щось звідкись прийде. Коли був підприємцем і наймав на роботу, то, перш за все, дивився не на диплом, а в яких громадських організаціях кандидати брали участь. Вважаю, що це виразник жертовності, не високої, а такої повсякденної: людина присвячує свій час заради якоїсь доброї мети, не чекаючи матеріальної винагороди», – розповідав політик.

Ярослав Рущишин був учасником Помаранчевої революції, після якої він став членом партії «Наша Україна». У складі партії його обрали депутатом Львівської обласної ради.

Разом з однодумцями Рущишин заснував Унівську групу, яка напрацювала громадську стратегію розвитку Львова. Також політик був активним учасником Революції Гідності. У липні 2019 року його обрали народним депутатом від фракції «Голос».

Під час голосування 22 липня за скандальний законопроєкт №12414 про ліквідацію НАБУ та САП Рущишин був одним з кількох депутатів, які блокували трибуну Верховної Ради.