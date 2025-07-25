Ярослав Рущишин трагічно загинув у ДТП 24 липня

Похорон народного депутата Ярослава Рушищина, який трагічно загинув у ДТП, відбудеться у понеділок, 28 липня. Прощання відбудеться у церкві УКУ, а поховають його на Личаківському кладовищі.

Як повідомили на сторінці «Голос Львівщини», у неділю, 27 липня, о 19:00 відбудеться парастас у церкві Святої Софії (УКУ, вул. Козельницька, 2а, Львів).

У понеділок, 28 липня, о 9:30 відбудеться Божественна Літургія у церкві Святої Софії.

Близько 11:30 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання.

Близько 13:00-14:00 – похорон на Личаківському кладовищі.

Родина Ярослава Рущишина просить не приносити на похорон квітів, а натомість зробити благодійну пожертву на Український католицький університет.

Нагадаємо, 57-річний львівський політик та депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП ввечері 24 липня поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Він їхав за кермом мотоцикла Harley-Davidson, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з трактором. Ярослав Рущишин був активним учасником Студентського братства та Революції на граніті. У 1993 році він став співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа», почесний сенатор УКУ, співзасновник та член наглядової ради Львівської бізнес-школи УКУ. Ярослав Рущишин був депутатом Львівської обласної ради, а з 2019 року – народним депутатом від фракції «Голос».