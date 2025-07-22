Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року

У ДТП на Донеччині війні загинув командир Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан. Про це у вівторок, 22 липня, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

«Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи. Справжній воїн та патріот своєї країни. Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати», – повідомив Іван Вигівський.

Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року брав участь у захисті України. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки.

Із моменту створення бригади «Лють» Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення «Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють”».